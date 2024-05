NEMAČKI MEDIJI O GLASANJU U GENERALNOJ SKUPŠTINI UN: Rezoluciju podržale SAMO 84 zemlje!

Rezultatima glasanja u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija kada se u četvrtak odlučivalo o rezoluciji o Srebrenici bavili su se i svi relevantni nemački mediji.

Srećko Matić, novinar "Dojče Vele", o izveštavanju medija u Nemačkoj, koja je inače bila sponzor rezolucije, kazao je:

- Oni prenose pozicije i jednih i drugih. Tematiziraju i činjenicu da je rezoluciju podržalo, kako ih ja tumačim, samo 84 zemlje od ukupnog broja članica Ujedinjenih nacija! Portal Javnog servisa kaže da je to neobično jer za usvajanje drugih dana sećanja na nekakve zločine je običaj da bude gotovo jednoglasno i između redova se može čita da je mali broj zemalja, manji od očekivanog, podržao usvajanje ove Rezolucije! Da li to znači da je Nemačka slabo lobirala, oni to dalje ne navode u svojim emisijama.

On navodi i da je u nemačkim medijima prenete, kako je kazao, pozicije Srbije, posebno predsednika Aleksandra Vučića. Za njih je, naveo je Matić, neobično da jedan predsednik dolazi u Generalnu skupštinu UN da spreči usvajanje takve rezolucije.

- Između redova se može čitati da se i nemački mediji pitaju da li će način na koji je usvojena ova rezolucija doprineti ono čemu je ona trebalo da služi, a to je smirivanje situacije u reginu, zajednička gradnja budućnosti ili će produbiti rane i doprineti jačanju tenzija - naveo je, između ostalog, Matić.

Kurir.rs