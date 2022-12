"NIJE U PITANJU SILA PRAVA, VEĆ SILA MOĆI!" Drecun o nepovoljnoj situaciji na Kosovu: OVO je strateški cilj Zapada preko Kosova!

Srbi koji protestuju zbog hapšenja bivšeg policajca Dejana Pantića i dalje su na barikadama na severu Kosova i Metohije.

Sever KiM blokiran je i od strane policije takozvanog Kosova, a preko administrativnih prelaza Brnjak i Jarinje ne može da se uđe na KiM ni peške.

Ovim povodom, gost "Pulsa Srbije" bio je Milovan Drecun, predsednik skupštinskog odbora za Kosovo i Metohij

Prvo se osvrnuo na događaje koji su se dogodili i koji se događaju, i kako to da Međunarodna zajednica ne osuđuje ono što radi Kurti.

00:46 NIJE U PITANJU SILA PRAVA, VEĆ SILA MOĆI! Drecun o nepovoljnoj situaciji na Kosovu: OVO je strateški cilj Zapada!

- To se samo tiče zapadnog dela Međunarodne zajednice. Ja ovo ne bih nazivao upadima, sada su pripadnici parapolicijskih jedinica Prištine stalno prisutni, samo im se povećava broj. Izgradili su baze u kojima su stacionirani i onda se ne može govoriti o upadima, oni su upali tu posle prošlogodišnje krize i iskoristili situaciju oko registarskih tablica, formirali baze, planiraju još jednu da izgrade na proleće - započeo je Drecun.

Nakon toga, on je spomenuo plan Zapada, kao i da je sve ovo na Kosovu bočni pravac koji dovodi do cilja.

- Ono što je konstantno jeste teror. Mislim da su stvari isterane na čistinu sada, ovo jeste veoma teško i bolno za nas i opstanak srpskog naroda na Kosovu, a pogotovo na severu. To je bočni pravac koji treba da dovede do cilja koji Zapad želi da postigne. Koliko god pričali da se Kurti suprostavlja Zapadu, da ne mogu da ga kontrolišu, on je ipak samo marioneta - rekao je Drecun, pa dodao:

Cilj Zapada je da preokrene čitavu priču o KiM. Žele da nametnu Evropski plan za navodno rešenje problema Kosmeta, ali to bi, po meni, eskaliralo u nove sukobe. Oni tim planom žele da istisnu UN iz rešavanja kosovskog problema.

foto: Kurir televizija

Nakon toga, rekao je zbog čega mogu da postoje Evropski planovi i sporazumi, a da ih poštuje samo Beograd, a ne i Priština.

- Nije u pitanju sila prava, već sila moći. Imaju političku i svaku drugu moć uz pomoć EU i Amerike. Tu moć zloupotrebljavaju, a nas ucenjuju zbog našeg strateškog opredeljenja da postanemo članice EU. Pogledajte šta holandski parlament radi. U takvim situacijama, velike sile daju zadatak satelitskim državama, kao što je Holandija, da oni izađu sa nekim prvobitnim predlozima i da se pokaže strani prema kojoj je sve to usmereno, šta može da im se desi. Sa ove strane, Kurti pokazuje šta može da se dogodi, a Zapad poručuje da ukoliko ne prihvatimo ovaj Evropski plan, pustićemo Kurtija da radi šta hoće - rekao je Drecun.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs