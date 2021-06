VLADE RADULOVIĆ O EKSPLOZIJI U ČAČKU: Uporedio je sa sličnim dešavanjima u svetu i UPOZORIO SVE!

Serija eksplozija u fabrici "Sloboda" u Čačku uznemirila je građane. Žrtava, na sreću nije bilo, a kako je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio za domaće medije, ona se nije desila u proizvodnji, već u magacinu gotovih proizvoda.

foto: RINA

Vojno-politički analitičar Vlade Radulović da reakciju povodom eksplozije očekuje od menadžment čačanske kompanije, komisiju ministarstva odbrane i informacije nadležnih institucija za ovakve događaje, ali tvrdi da ne želi da spekuliše o mogućim razlozima ove situacije u Čačku.

foto: Kurir televizija

- Na sreću, nije bilo žrtava, ali kažem ne želim da spekulišem o razlozima, ali nekako bojim se da rizikujemo kada smo pre nekoliko nedelja imali političke okršaje nekih evropskih zemalja između sebe, odnosno upirali su prste na neke druge zemlje upravo zbog podmetanja eksplozija u skladišta i paljenja. Ja ne govorim o tome sada i to je razlog zašto ne želim o tome da spekulišem. Dobili smo saopštenje, sačekaćemo nadležne institucije i da vidimo šta je bio razlog eksplozije - rekao je Radulović.

foto: Kurir televizija

Vlade Radulović se ovaj slučaj podsetio na eksplozije u Paraćinu.

- Sećate se eksplozije u Paraćinu pre nekoliko godina kada su se nastavile sporadične eksplodicve, to je bila lančana reakcija i to će vam sam obim eksplozije, trajanje i intenzitet i lice mesta, diktirati kako će se i u kom pravcu odvijati istraga. Ja ne očekujem da ce konacni rezultati doci za 7-10 dana, mozda ćemo dobijati neke informacije o tome kako se bude kretala is, ali sto se tice konkretnih zakljucala, naravno uvek postoji neki segment koji ne izlazi u javnost, ali ne očekujem da će segmenti koje dobijemo doći do nas u skorije vreme - rekao je analitičar, a potom se osvrnuo na mere bezbednosti nakon ove eksplozije.

foto: Kurir televizija

- Kakav je stepen zaštite i bezbednosti procedura u kompaniji "Sloboda" Čačak, to će reči oni i ljudi koji tamo rade, ali ja ne sumnjam u njih, sve naše kompanije se trude da ispoštuju visoke standarde za samobezbednost. Čovek treba da bude na prvom mestu i bezbednost radnika na prvom mestu i nekako je fokus usmeravan u tom smeru, ali videćemo i mislim da istraga mora da pokaže kakve su bile bezbednosne procedure kada se tiču upravo ovog segmenta koji se odnosi na skladištenje poluiproizvoda ili gotovih proizvoda.

