FESTIVAL DOKUMENTARNOG FILMA BELDOCS EHO: Trodnevno dešavanje u Alternativnom kulturnom centru Gnezdo u Kruševcu

Alternativni kulturni centar Gnezdo iz Kruševca organizovao je trodnevni Festival dokumentarnig filma Beldocs eho, na čije projeekcie je ulaz slobodan. Beldocs je jedan od najvećih dokumentarnih filmskih festivala na Balkanu. Turneja Beldocs festivala pod nazivom Beldocs eho se održava od 2011. godine.

Kroz nju Beldocs nastavlja da kvalitetnim i atraktivnim programom izgrađuje i edukuje publiku širom Srbije, nudeći sem domaće i bogatu međunarodnu selekciju. I ove godine, jedan deo aktuelne zvanične selekcije Beldocsa prikazuje se tokom cele godine u više od 20 gradova i sela u Srbiji, te publika u ovim mestima ima mogućnost da prati recentnu produkciju dokumentarnog filma iz celog sveta.

foto: Ž.M.

Publika u Kruševcu je imala priliku da pogleda 6 filmova sa poslednjeg izdanja festivala. Prvoga dana na programu su bili filmovi “Zemlja je plava kao pomorandža” (“Земля блакитна, ніби апельсин”), čija je režiserka Iryna Tsilyk – Ukrajina – Litvanija iz 2020. godine i “Otac Arsenije”, čiju je režiju potpisala Svetlana Cemin — Srbija SAD iz 2019. godine.

Kruševljani su drugoga dana videli filmska ostvarenja:. “Radijska tišina” , režija Juliana Fanjul — Švajcarska Meksiko — 2019 — 78 i .“Viktorija” Sofie Benoot, Liesbeth De Ceulaer, Isabelle Tollenaere — Belgija — 2019 — 71' trečega dana su predstavljena još dva dela i to: “Svemirski psi”, režija: Elsa Kremser, Levin Peter — AustrijaNemačka — 2019 — 91' i “This Land Is My Land”, čiji je autor Susanne Brandstätter — Austrija — 2020 — 105'.

Ulaz za sve filmske projekcije je bio slobodan, a brojna publika je uživala u njihovom kvalitetu.

