SAMO U TRAVELLANDU: LETUJTE U EGIPTU PO CENI VEĆ OD 299€

Egzotične plaže Egipta veoma su privlačne te ih tokom godine posete mnogobrojni turisti i putnici. Znajući da je ova zemlja idealna destinacija za nezaboravan odmor, turistička agencija „Travelland“ je pripremila ponude koje se ne propuštaju - pa Egipat možete posetiti po ceni već od 299€!

foto: Promo

Ovu zemlju severne Afrike, zapljuskuju Sredozemno i Crveno more i ona ima sve predispozicije da vam omogući savršeno letovanje. Egipat je, početkom prošlog veka, za Evropljane, bio tajanstvena, očaravajuća zemlja o čijoj se istoriji znalo tek ponešto iz dela antičkih i renesansnih pisaca. Danas je turista „bog“ u Egiptu, jer je turizam najprofitabilnija privredna grana koja je Egiptu omogućila da se razvije u najposećeniju turističku destinaciju Afrike. Predivne plaže, zadivljujuće more, istorijski lokaliteti, ekskluzivni hoteli, izleti u pustinji, nestvaran podvodni svet, obilazak piramida i prelepih hramova samo su deo ponude Egipta. Svake godine more turista dolazi u ovu drevnu zemlju što da poseti piramide, jedino očuvano svetsko čudo starog sveta, što da vidi Luksor, obiđe Aleksandriju, iskusi jahanje kamila ili vožnju kvadovima. Najbolja opcija za posetu Egiptu je letovanje u Hurgadi i odlazak na organizovane fakultativne izlete kako bi se osetila čar čitave zemlje.

foto: Promo

Hurgada je biser egipatske obale i posebno je poznata po lepoti svog koralnog blaga. Nalazi se na Crvenom moru i već godinama važi za glavno letovalište koje svojom bogatom ponudom privlači turiste iz celog sveta. Ona je po značaju treći ronilački centar na svetu a njenu obalu dugu četrdesetak kilometara krase beli pesak, kristalno bistra voda boje safira i luksuzni hoteli, dok staro gradsko jezgro Hurgade odiše orijentalnom kulturom. Ovaj grad nudi i dobru zabavu na plaži, safari, ekstremne vodene sportove, bogat noćni život…ma sve što poželite za savršen odmor!

foto: Promo

Ukoliko želite da sebi priuštite relaksirajuće momente u Hurgadi, već u maju, ,,Travelland” nudi sve što vam je potrebno. Kada je kod nas kasno proleće, i željno iščekujemo da nastupi leto, u Egiptu su već uveliko idealni uslovi za letovanje. Trajanje letovanja birate sami, bilo da je to 8, 11, 12 ili 15 dana, izbor je samo na vama. Ako, ipak, ovu zemlju želite da posetite tokom leta ,,Travelland’’ putovanja u Egipat organizuje i tokom juna i jula.

foto: Promo

foto: Promo

Kada je reč o smeštaju, ,,Travelland” se pobrinuo da vam na raspolaganju bude širok spektar luksuznih hotela: Minamark Resort, Albatros Palace Resort, Grand Plaza Resort, Caesar Palace Hotel i mnogi drugi.

foto: Promo

Svi hoteli su izuzetno bogatim sadržajima, a sam centar mesta, kao i bogate istorijske lokacije u okolini, su lako pristupačne svim gostima ovog letovališta. Tip usluge je all inclusive s cene izuzetno povoljne, te u Hurgadi možete letovati po ceni već od 299€. Avio prevoz je uračunat u cenu.

foto: Promo

foto: Promo

Više informacija o letovanju u Egiptu možete pronaći na ,,Travellandovom” sajtu http://www.travelland.rs/ili u prostorijama agencije ,,Travelland” u ulici Dobračina 43, u Beogradu.

( Promo tekst - Foto: Promo)

Kurir

Autor: Kurir