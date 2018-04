PUTUJTE SA TRAVELLANDOM PO NEVEROVATNO NISKIM LAST MINUTE CENAMA: DOHA VEĆ OD 249€, BERLIN OD 299€, DUBAI OD 339€, BALI OD 399€

Bliže se prvomajski praznici a vama se negde putuje? Sigurno ste čuli onu poznatu izreku: ,,Jednom godišnje idite na neko mesto na kome nikada do tada niste bili.’’ – znamo kako da je ovog proleća sprovedete u praksi i to po veoma povoljnim cenama! Uz ,,Travellandove’’ LAST MINUTE popuste možete posetiti neverovantne gradove Dohu, Dubai i Berlin, ili božanstveni tropski raj -Bali.

foto: Promo

Dubai, glavni grad istoimenog emirata, je tokom prošle godine posetilo gotovo 15 miliona turista. Iako je na turističkim mapama Dubai prilično nova i mlada destinacija, ovaj čaroban grad je velikom brzinom postao ,,must visit''. Poslednjih godina važi za svetsku prestonica luksuza i glamura ali ono što turiste najviše privlači tokom prolećnih meseci jesu njegovo bistro plavo more i plaže sa belim peskom. Bez obzira da li vam više prija pasivan ili aktivan odmor plaže Dubaija će prevazići sva vasa očekivanja. Dubai se, u moru drugih modernih gradova, izdvaja po spoju komfora i tradicionalih običaja i stila života a posetioci ga opisuju pravim rajem na zemlji i destinacijom za putovanje iz snova. Ako, još uvek, niste osetili čari leta na egzotičnom istoku možda je baš sada pravi trenutak jer Dubai za prvomajske praznike možete posetiti po ceni već od 339€. Polasci su 27., 28., i 29. aprila.

foto: Promo

Nedaleko od Dubaija nalazi se Doha, prestonica Katara, najbogatije zemlje na svetu. Baš zbog svog geografskog položaja i blizine Dubaija, Doha u turističkoj ponudi ne zaostaje. Posećena je tokom cele godine, a najbolje vreme za posetu je tokom proleća kad je i vrhunac sezone. Doha je, u ovom delu sveta, sinonim za bajkovite i prostrane peščane plaže a toplo more i klima sa preko 300 sunčanih dana godišnje čine je veoma atraktivnom destinacijom za ljubitelje kupališnog turizma. Spoj istoka i zapada se jasno ogleda na ulicama ovog modernog grada i izgleda fantastično, a Doha teži ka tome da posetiocima nikada ne bude dosadno. Posetioci posebno vole najprometniji deo Dohe, kaldrmisani suk Vakif, prelepu pijacu na kojoj se mogu pronaći svi lokalni proizvodi, razni začini i ćilimi, gastronomski specijaliteti. Turistička agencija ,,Travelland’’ je pripremila fantastične ponude za posetu Dohi koje obuhvataju hotele iz kategorije četiri i pet zvezdica. Dohu, za prvomajske praznike, možete posetiti po ceni već od 249€. Polasci su 28., 29., i 30. aprila, kao i 1. maja.

foto: Promo

Ništa manje atraktivno nije ni ,,Ostrvo Bogova’’ - Bali. Ono može biti pravi izbor i za avanturiste i za one kojima je potrebna relaksacija! Daleka Indonezija je nešto potpuno novo i drugačije, što do sada niste imali priliku da doživite. Osim plaža i mora, Bali nudi veliki broj najrazličitijih atrakcija i lokaliteta, kao i aktivnosti koje možete upražnjavati – od surfovanja i ronjenje po dnu mora do spuštanja konopcem kroz džunglu. Poznato je još i po prelepim vodopadima i bujnim tropskim šumama. Odiše mirom i pruža neiscrpan izvor energije. Ono što izdvaja Bali od drugih delova sveta jeste tradicija i duhovnost uvek raspoloženih meštana koji ponosno slave svoju kulturu i neguju svoj identitet. Sa ,,Travellandom’’, Bali možete posetiti po last minute ceni već od 399€! Polazak je 25. aprila.

foto: Promo

Ako ste više zagrejani za evropsko tlo onda će vam interesantna biti ,,Travellandova’’ ponuda za Berlin. Dinamičan i neverovatno raznolik, Berlin se s pravom može smatrati jednim od najinteresantnijih gradova sveta pa ne čudi što je omiljeni grad mladih. Od ponovnog ujedinjenja Nemačke 1990. godine, izronio je iz svoje pomalo mračne prošlosti kao blistav grad orijentisan ka budućnosti, kao evropski kulturni centar. Prestonicu Nemačke i grad prepun raznolikosti, bogate istorije, urbane infrastrukture i dobre energije, sa ,,Travellandom’’, možete posetiti po ceni već od 299€. Polazak je 28. aprila.

foto: Promo

Iskoristite priliku i uputite se u ,,Travelland” još danas i rezervišete svoje egzotično putovanje po sniženim cenama. Podsećamo da je Doha na raspolaganju po ceni već od 249€, Dubai po ceni već od 339€ a atraktivni Bali već od 399€. A ako vam se ipak ostaje na evropskom tlu idealan je Berlin koji možete posetiti po ceni već od 299€.

foto: Promo

Zainteresovani mogu izvršiti rezervacije u turističkoj agenciji „Travelland“, na adresi Dobračina 43, u Beogradu a više informacija mogu pronaći na internet prezentaciji ove agencije http://www.travelland.rs/

(Promo - tekst / Foto:Promo)

Kurir

Autor: Kurir