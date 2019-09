VALERIJA ADANI: Najmoćniji trenutak je kad negativno iskustvo pretvorimo u pozitivno

Weekend Media Festival u Rovinju, 12. po redu, najveći komunikacijski festival u ovom delu Evrope, počeo je u četvrtak i traje do subote, a na njemu oko 5000 učesnika prisustvuje predavanjima više od 150 predavača i panelista u pet paralelnih dvorana.

Adria Media Grupa, kao jedna od vodećih medijskih kuća u regionu, izveštava o svim dešavanjima na ovom značajnom festivalu.

Valerija Adani, direktorka u Ideanu, dizajnerskoj kompaniji čija misija je da "poboljšaju ljudske živote stvaranjem i podsticanjem drugih da stvaraju", održala je interesanto predavanje, na koje su došli gotovo svi vlasnici kompanija i direktori.

Ona je pričala o uspostavljanju veze sa korisnicima, tačnije o pozitivnim iskustvima korisnika koja mogu da oblikuju odluke korisnika, možda čak i više od cene i funkcionalnosti. Otkrila je kako kompanije treba da stvaraju "nezaboravna iskustva" i da budu spremne da negativna iskustva pretvore u pozitivna.

Valeriju smo upitali kako možemo da pretvorimo negativno iskustvo korisnika u pozitivno, odnosno koja je formula za to, i zašto je to ključno:

- Pretvaranje negativnog iskustva u pozitivno je fundamentalna stvar. Istraživanja kažu da je momenat prelaska iz negativnog u pozitivno iskustvo veoma, veoma moćan i da čini to iskustvo veoma usađenim u pamćenje. Jedna stvar koju možete učiniti kako bi ovo bilo moguće je planiranje te promene. Dakle, morate da se spremite na to da stvari neće poći po dobrome. Druga stvar koju morate da uradite je da osposobite vaše zaposlene i vaše kanale komunikacije sa mušterijama da budu spremni kad stvari krenu naopako. Obezbedite da su vaši ljudi pripremljeni da "poprave" situaciju odmah. Na kraju, ali ne najmanje bitno, je to da mora da se deluje pravovremeno. Da se deluje brzo, kako bi se negativno iskustvo pretvorilo u pozitivno. Dakle, nema određene formule, ali ove tri stvari mogu mnogo da pomognu.

Jesmo li razočarani u tehnologiju? Koliko je ona korisna, a koliko opasna može da bude?

Bitno je samo kako je koristimo. Ako je koristimo da bismo rešili želju ili potrebu mušterije, to je uvek pozitivna upotreba tehnologije. Ali ako se koristi a da ne mislimo na ljude, ona može imati veoma loše posledice. To smo videli na mnogim primerima. Reč je o tome da se ljudi i njihove potrebe stave u centar.

Šta je bitnije, tehnologija ili sadržaj, ideja? Kako dobiti pravi miks?

Po mom mišljenju, tehnologija je omogućujući faktor. Nešto što omogućava ljudima da se povezuju, da rade stvari na bolji način. Ali nema tehnologije ako nema sadržaja i nema značenja. Dakle, tehnologija se mora posmatrati kao omogućujući faktor.

Kako su se mediji promenili zbog društvenih mreža? Kako stoje stvari sa poverenjem ljudi u medije?

Ovo je veoma teško pitanje. Mediji, vesti, društvene mreže se menjaju toliko brzo da ljudi uvek pokušavaju, ali zaostaju za ovim promenama. Ono što smo videli u poslednjih nekoliko godina je da je poverenje u medije u porastu, pa mislim da se stvari menjaju u medijima. Ljudi sada vide da mogu da veruju izvorima kojima su dosad verovali.

Šta za vas znači učešće na ovom festivalu? Zašto su ovakvi skupovi bitni?

Veoma sam srećna što sam ovde. Ovakvi skupovi su sjajni. Ovde je reč o susretu sa ljudima, razgovorima o zanimljivim stvarima, o stvaranju veza, i to sa ljudima koje obično ne srećete u vašem svakodnevnom poslu. Tako da pokušavam da na ovakve susrete dođem jednom ili dvaput godišnje, i zaista sam srećna što sam ovde.

