„Sunce“ će ogrejati nove igrače

Svi novi vlasnici Xtip Naloga dobiće bonus od 100 do 900 odsto prvog depozita

Potrudiće se MerkurXtip da svojim suncem produži leto i što više odgodi predstojeću namrgođenu jesen i da svim novim korisnicima pruži šansu da se igraju do devet puta više nego što su to planirali na početku.

Akcija pod nazivom „Sunce“ doneće nove sjajne bonuse svim novim korisnicima, a put do njih maksimalno je pojednostavljen.

Svi novi korisnici koji se registruju na sajtu www.merkurxtip.rs u do 30. septembra mogu da očekuju bonus u iznosu od 100 do 900 odsto uplaćenog prvog depozita i to do maksimalnih 90.000 dinara dobijenog bonusa.

Naravno, prva pomisao je da se radi o šali, ali 1. april je daleko iza nas, a po svemu do sada, teško je da ima šale sa MerkurXtip-om koji je zaista u nekim segmentima igara na sreću uneo određene novine. To kažemo jer provereno znamo da je ovoj kompaniji svaki korisnik važan i gotovo svaka akcija je prilagođena pružanju veće šanse za zabavu svakom korisniku. Evo kako funkcioniše akcija pod imenom „Sunce“ bonus dobrodošlice.

Svako dobijeno sunce ima vrednost 100 odsto bonusa, a što više sunca – veći je iznos bonusa. Na primer, ako vam na „igrici“ izađu tri sunca to je 300 odsto bonusa, pet sunca je 500 odsto i tako do maksimalnih devet sunca ili 900 odsto prvog depozita. Posle registracije i uplate prvog depozita, treba pokrenuti igricu. U zavisnosti od broja sunca, iznos bonusa će se pojaviti na Xtip Nalogu igrača.

Određeni zadaci, kada je u pitanju otključavanje bonusa dobrodošlice, su standardni i nije ih teško ispuniti, a sada je pravo vreme za to. Za sve one koji vole nalete adrenalina dok prate neki sportski događaj očekuje široka paleta ponude. Ušli smo u drugi mesec igranja najjačih evropskih i svetskih fudbalskih liga, u toku je Evropsko prvenstvo za košarkaše, Svetsko prvenstvo za odbojkaše, a uskoro počinje i ono za odbojkašice, kao i Svetsko prvenstvo za košarkašice. Počeo je i NFL, za sve one koji prate ovaj popularni sport, ponuda je najbolja moguća, a uz standardnu ponudu za tenis i ostale sportove, jasno je da neće manjkati utakmica koje mogu da dovedu do mnogobrojnih dobitnih tiketa.

Za sve one koji vole slot igre, na platformi MerkurXtip-a nalaze se renomirani svetski proizvođači, a turniri i promocije ređaju se kao na traci. Bogati nagradni fondovi, ali i mogućnosti za lagano otključavanje bonusa dobrodošlice nadohvat su ruke.

