BELGRADE BEER FEST objavio poziv za volontere: BUDI DEO PRIČE! Prijave otvorene do 26. maja

Belgrade Beer Fest, najveći festival muzike i piva u regionu, objavio je poziv za entuzijastične pojedince koji žele da se pridruže timu i doprinesu uspehu ovog nezaobilaznog događaja. Sa više od dve decenije tradicije, BBF predstavlja ne samo vrhunsku pivsku manifestaciju, već i omiljeni muzički spektakl koji važi za jedan od centralnih događaja regionalne scene i šire.

Volontiranje na Belgrade Beer Festu pruža izuzetnu priliku za sve pojedince da postanu deo organizacije jednog od najznačajnijih Skymusic festivala u ovom delu sveta. Kako se navodi u pozivu, volonteri će imati šansu da steknu korisna radna iskustva, upoznaju profesionalce iz sveta muzike i entertainment-a, i, što je najvažnije, da dožive nezaboravno iskustvo koje će ih obogatiti kako lično, tako i profesionalno.

Uslovi za učešće su jednostavni: potrebno je da kandidat bude punoletan, bez krivičnih prijava i da prođe proces selekcije. Period volontiranja će obuhvatiti period od 15. do 24. juna, što uključuje pripreme pre početka i tokom samog festivala. Prijave traju do 26. maja.

Kako se navodi na sajtu Belgrade Beer Festa, nakon završetka volontiranja, svaki učesnik će dobiti zvaničan dokument koji potvrđuje njegovo angažovanje i doprinos festivalu.

foto: Promo

Više informacija pronađite na SAJTU FESTIVALA.

Podsetimo, Belgrade Beer Fest održaće se na Ušću od 20. Do 23. juna, a prvi najavljeni headlineri su Beogradski sindikat, Dubioza kolektiv, Sunshine, S.A.R.S, Smak Plus. Kao i prethodne godine, ulaz na festival biće slobodan do 19.30 časova svakog festivalskog dana. Ulaznice se mogu nabaviti putem sajta efinity.rs, aplikacije eFinity, na blagajnama Beogradske Arene i Doma omladine Beograda, kao i u TC Rajićeva (I sprat) i na više od 1000 Moj kiosk objekata širom zemlje.

Promo