RATNI TROFEJ OD NEMACA USKORO ĆE SIJATI: Topolac restauirira opel adam olimpiju iz 1938. godine!

U varošici pod Oplencom Dragan Spasić Paja sa sinovima zavrnuo je rukave i rešio da restaurira „Opel Adam Olimpiju“ iz 1938.godine. Već tri godine traju radovi, obilazak radnji za retkim delovima, ali kao i svaki rad- i ovaj daje rezultate. Obrisi automobila koji je u Evropi bio hit pre skoro sto godina, već se naziru. Uskoro, posle još jednog farbanja počinje sklapanje delova i auto je spreman za vožnju.

foto: Privatna Arhiva

- Zanimljivo je da je limarija i dan danas izuzetno „zdrava“, a i motor u dobrom stanju- kaže Spasić.

Ovaj auto posle Drugog svetskog rata ostao je kao ratni trofej. U njemu su se vozili oficiri okupacione nacističke vojske. Auto je bio u vlasništvu Milete Ignjatovića iz sela Banje kod Aranđelovca, a sve do 1976. godine uredno je registrovan i vožen po srpskim drumovima. U „penziju“ je otišao kao 38-godišnjak.

foto: Privatna Arhiva

- Kupio sam ga 2015.godine i odmah započeo restauraciju. Imam sve potrebne delove, a u međuvremenu sam nabavio i neke „duple“, sada je vreme interneta i mnogo je olakšana nabavka. Uglavnom svi delovi imaju u Nemačkoj, ali pretežno se remontuju. Tako da ako imaš para nije problem doći do njih – priča nam Paja.

Dragan Spasić Paja foto: Privatna Arhiva

Inače, „Opel Olympia“ je nemacki automobil kojeg je „Opel“ „proizvodio od 1935. do 1940. godine, od 1947. do 1953. i od 1967. do 1970. godine. Automobil je nastao razvojem prethodnika „Opel 1.3 litre“. Predstavljen februara 1935. godine na Berlinskom sajmu automobila, a ime je dobio u čast Olimpijskih igara koje su 1936. godine održane u Berlinu.

1 / 5 Foto: Privatna Arhiva

Paja kaže da već ima mnogo ponuda za snimanje serija i filmova, ali da o tome ne razmišlja. Jedino mu je bitno da se uskoro provoza po svojoj Šumadiji. To je,kaže nagrada za sav uložen trud.

Spasić ima još jednu "olimpiju" iz 1953.godine. I ona čeka na restauraciju.

D.A.

Foto: privatna arhiva

Kurir