VAŽNO JE ZNATI: Kako razgovarati s depresivnom osobom

Depresija se manifestuje na razne načine, a često onemogućava osobi koja je ima da normalno funkcioniše. Depresivne osobe se neretko zatvaraju, sklanjaju od ljudi i izbegavaju osnovne i jednostavne obaveze i zadatke.

Upravo zbog toga treba obratiti pažnju na pristup i način komunikacije s njima

Nekada je bitna samo prisutnost u pomaganju osobi koja boluje od depresije.

Takođe je važno da u takvim momentima ne dajete nikakve savete i ne pokušavate da rešite situaciju, nego da samo saslušate osobu koja vam nešto priča, savetuju psiholozi. Depresivne osobe mogu se osetiti krivim što niste uspeli odmah da im pomognete, a to ih može baciti još dublje u depresiju.

Nekada je važna samo prisutnost i saosećanje s njihovim problemima, vrlo često to najbolje pomaže jer se tada osećaju manje usamljeno. Ukoliko mislite da im ne možete pomoći, grešite. Možete im pomoći u pranju suđa ili veša, jer depresivne osobe retko imaju volje da pospreme stvari oko sebe i neretko nose istu odeću više dana zbog manjka volje da je promene i operu. Psiholozi savetuje da probate da im oko specifičnih stvari pomognete a da ne pitate šta tačno možete da uradite za tu osobu.

NE INSISTIRAJTE

Ne pitajte da li postoji nešto u čemu im možete pomoći jer će vam odgovoriti da je sve u redu i da nema potrebe da im pomažete. Obratite pažnju na stvari oko njih i recite im šta tačno želite da uradite, a zatim to i uradite. Imajte strpljenja, osobe koje prolaze kroz težak period ili depresivnu epizodu jako sporo zaceljuju i vraćaju se u normalno stanje. Obratite pažnju da se redovno javite vašim prijateljima ili partneru koji boluje od depresije. Za vas je to jedna poruka, a osobi kojoj se javljate to može popraviti dan jer će biti svesni da nekome znače i da neko misli na njih.

BUDITE PODRŠKA

Depresivnim ljudima često treba mnogo uveravanja da su vredni i da su postigli mnogo stvari, bez obzira na to koliko se one male i nebitne činile. Bitno je da im naglasite da je u redu ako nekad nemaju snage za izlaske, posao i vežbanje. Ukoliko nismo sposobni za razgovor, potreban nam je zagrljaj ili čvrst stisak ruke kako bismo se uverili da je sve u redu i kako bismo se lakše izvukli iz kandži anksioznosti i depresije. Male stvari mnogo znače. Na kraju, stručnjaci savetuju kako je potrebno obratiti pažnju na hobije i omiljene stvari osobe koju volite a koja je u depresiji, jer će joj upravo takvi gestovi izvući osmeh na lice onda kada se najmanje nada.

(Kurir, Foto:Profimedia)

Kurir

Autor: Kurir