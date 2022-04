JOVAN MILOVANOVIĆ OBJAVLJUJE DEBI ALBUM ZA PRESTIŽNU AMERIČKU KUĆU: Ovo je jedna lična priča o životu, ali i posveta mojim uzorima

"Away from you" je debi album beogradskog džez gitariste i kompozitora Jovana Milovanovića koji je snimio sa svojim kvartetom.

Album će biti objavljen 20. maja u izdanju američke izdavačke kuće Shifting Paradigm Records iz Mineapolisa.

Izdanja ove izdavačke kuće su fokusirana na džez, instrumentalnu i improvizovanu muziku i odlikuje ih savremeni džez izraz.

foto: Vladan Cvetković

Pored Jovana na albumu Jovan Milovanović Quartet nastupaju izvanredni srpski džez muzičari Kristijan Mlačak na sopran i tenor saksofonu, Milan Nikolić na kontrabasu i električnom basu i Aleksandar Cvetković na bubnjevima.

Kompozicije na albumu imaju nepravilne forme, nestandardne harmonske progresije i povrh svega veoma dobru interkaciju između muzičara u kvartetu. Jovan je autor svih devet kompozicija na albumu.

foto: Luka Milovanović

"Ovaj album je sa jedne strane lična priča o mom životu i iskustvima, a sa druge, posveta mojim muzičkim uzorima. Ukorenjen je u džez tradiciji, ali takođe ima ličnu originalnu notu i izraz. Muzički uticaji koji su utkani u muziku ovog albuma su muzika Vejn Šortera, Bila Evansa, Čik Korije, Džona Skofilda, Mika Gudrika, Brenford Marsalisa i Radomira Mihajlovića Točka." , o albumu je rekao Jovan.

Jovan Milovanović je diplomirao džez kompoziciju na Berklee koledžu za muziku. Tokom studija imao je veliku čast da njegove kompozicije koncertno izvodi Berklee College Big Band Orchestra kao i da uživo izvodi svoje kompozicije sa sjajnim muzičarima kao što su Dayna Stephens, Llibert Fortuny, Ferenc Nemeth, Daniele Camarda..

Prvi singl "Daisy People" sa albuma "Away from you" ćemo čuti već 15.aprila a pratiće ga i video spot.

foto: Jovan Milovanović