ČUVENI VODITELJ DANAS BI NAPUNIO 88 GODINA: Vodio PRVI DNEVNIK, pričali da ima DRVENU nogu, a njegove poslednje reči kidaju DUŠU

Novinar, voditelj i urednik, prvi voditelj prvog Dnevnika prvog dana emitovanja programa Televizije Beograd. Miću su voleli svi: prijatelji, kolege, gledaoci.

U istoriji srpske kulture ostaće zabeleženo to da su "sa Mićom Orlovićem gledaoci poistovećivali našu televiziju."

foto: Printscreen

Miloje Mića Orlović rođen je 28. maja 1934. godine u Valjevu. Odrastao je u Prištini. Završio je Valjevsku gimnaziju, a potom Filološki fakultet u Beogradu. Tokom studija radio je kao sportski novinar.

Doajen RTS-a, dugogodišnji novinar, urednik i voditelj, karijeru je započeo kao student u radiju Studentski grad. Iskustva je potom sticao u Radio Beogradu, a onda i u Televiziji, gde je postao jedan od njenih najpoznatijih i najboljih voditelja.

Na talasima Radio Beograda prvi put se oglasio 15. oktobra 1957. godine kao reporter s fudbalske utakmice OFK Beograd - Napredak Kruševac.

foto: Printscreen/Youtube

Tokom svog radnog veka uradio je veliki broj radijskih i televizijskih reportaža, intervjua i emisija. Kvizovi su mu bili posebna ljubav. Stekao je veliku popularnost kao voditelj kvizova, a učestvovao je i u realizaciji dva kviza: „Ginis" i „Istorija srpskog naroda".

Televizija Beograd je počela emitovanje programa 23. avgusta 1958. godine, kada je emitovan i prvi TV Dnevnik, čiji je voditelj bio Mića Orlović. O tom iskustvu je jednom prilikom rekao: "Bio sam klinac, ali klinac sa već bogatim radijskim iskustvom, pa nisam imao tremu. Sam sebi sam objasnio da je kamera stakleni prozor kroz koji ću da gledam, tražeći pogledom moje kamermane. Bio je to dobar potez, jer sam se tako opustio i imao utisak da se zaista obraćam svojim gledaocima. Prenos je završen bez ijedne greške", rekao je Orlović.

U novinarskoj karijeri snimio je više od 300 intervjua, 200 TV reportaža, 80 radijskih i 1.300 televizijskih emisija, a čak je i glumio u sedamnaest filmova.

foto: Printscreen/Youtube

Dobitnik je mnogih nagrada i priznanja, među kojima se izdvajaju: Nagrada za životno delo Udruženja novinara Srbije, Nagrada za životno delo Radio-televizije Beograd, Nagrada za životno delo Internacionalnog festivala reportaže INTERFER, Nagrada Radio Smedereva za negovanje pravilnog govora i očuvanje lepote jezika u elektronskim medijima „Branislav Mane Šakić" i Nagrada Zlatni beočug Kulturno-prosvetne zajednice Beograda. Dobitnik je Ordena rada sa zlatnim vencem.

Preminuo je 13. februara 2013. godine. Sahranjen je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.

Doprinos Miće Orlovića nacionalnoj kulturi, prepoznat i za života, nije zaboravljen ni posle njegove smrti. Na inicijativu RTS-a, povodom 60 godina Televizije u Srbiji, jedna ulica na Opštini Savski venac u Beogradu nosiće njegovo ime. U čast Miće Orlovića, dugogodišnji Mićin prijatelj i poštovalac njegovog dela Tanasije Katanić, darovao je Radio-televiziji Srbije spomenik, autorsko delo Nebojše Savovića Nesa, kao znak dubokog poštovanja gledalaca prema njegovom radu i koji ponosno stoji ispred RTS u Takovskoj ulici.

foto: FOTO RTS

Inače, dva puta se ženio, ima jednu ćerku, a ovako je govorio:

- Čaršija je oduvek volela da izmišlja priče o javnim ličnostima. Šta sve nisam bio! U navodnim saobraćajnim nesrećama gubio sam noge i ruke... Čak su pričali da imam drvenu nogu! Bivao sam po tim pričama i notorni pijanac, i šta sve ne!

- Vide me u kafani “Madera” kako sa društvom pijem votku i već sutradan krene priča: “Mića svaki dan pijanči u ‘Maderi’. Sve to pijano! Mangupi!” Nikada nisam bio neki boem. Možda malo, početkom 80-ih. Ali, posle dve, tri godine primetim da mi je prešlo u naviku da se nalazim s tim društvom da bih otišao da popijem. Povučem se i tako postanem, kako su me nazivali - pobegulja. Imao sam sreću, kao sportista, da ne podnosim alkohol. I ti letnji festivali koje sam vodio bili su mi mnogo naporni jer se posle programa noću do nekog doba ostajalo u kafani. A ja sam voleo noću da spavam. Po navici ustajem u 5.30 ujutru, bez obzira na to kada legnem - ispričao je u ispovesti za Blic.

foto: FOTO RTS

- Bilo je tačno 14 sati. Pogledao me je uz osmeh, kazao: "E, dosta je bilo", okrenuo se na drugu stranu kreveta i zauvek zaspao - pričala je tada za Blic Gordana Perić, glavna sestra Doma za stara lica u Beogradu, u kojem je legenda televizijskog novinarstva Miloje - Mića Orlović (79) proveo poslednjih deset dana života.

foto: Printscreen/Youtube

(Kurir.rs/RTS)

Bonus video:

00:38 Preminuo Alan Vajt, bubnjar grupe Yes