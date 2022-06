ZAGLAVIO GOLI OTOK ZBOG LJUBAVI! NINO ADEMOVIĆ O BAJRAMOVIĆU: Za Breginu pesmu Maki, Maki rekao je da ima OVAKAV tekst

Iako je kralj romske muzike Šaban Bajramović preminuo 8. juna 2008, pre 14 godina, sećanje na njega ne bledi. U čast velikog umetnika svake godine u njegovom Nišu se održava festival "Me sem Šaban" (Ja sam Šaban), a ovogodišnji gost je Nino Ademović, muzičar i kompozitor, ali i otac muzičara mlađe generacije Alena Ademovića.

foto: Kurir

- Radili smo više od 20 godina. I mogu da kažem da je bio jednostavan čovek. On je poslat na Goli otok 1952. godine zbog dezerterstva, ali kako? Nije on imao pojma šta je rezolucija Infobiroa i slično, nego je pobegao iz vojske jer se mnogo zaljubio u neku Lenku. Na suđenju je trebalo da bude osuđen na tri godine, ali je sudiji u lice rekao: "Ne možete vi mene da osudite koliko ja mogu da izdržim." I dobio je pet godina. Tamo je naučio da čita i piše i pročitao brdo knjiga. I malo je poznato da je njegov prvi instrument bio zapravo kontrabas, koji je baš na Golom otoku počeo da svira - priča za Kurir Ademović, koji je našeg novinara ugostio u svom domu u beogradskom naselju Braća Jerković.

foto: Profimedia

On kaže da je Šaban u svojim pesmama opisivao život oko sebe, da su sve pesme bile istinite, iz života.

- Sviramo jednom cigansku svadbu u Rimu (Italija). I gazda tamošnji zove Šabana da vidi kako njegov sinčić od pet-šest godina vozi pravi, veliki motor. On se ukočio kada je to video. I ja ga posle vidim, pevuši nešto, uklapa muziku i tekst o dečaku koji voli da leti. Eto to je bio Šaban - kaže Ademović i dodaje:

- Znaš kako je on počeo da svira? Tako što je s drugarom Tarzanom, koji je svirao tarabuku, išao po vozovima Niš-Beograd i drugim i svirali su za neki dinar ko im da. On je imao gitaru i tarabuka, i to je bio njegov prvi hleb.

On napominje da je saradnja Šabana Bajramovića i Gorana Bregovića bila izvanredna, a ponekada i smešna.

- Peva Šaban u studiju kod Brege i dobio je na papiru sada već vrlo poznatu pesmu "Maki, Maki". Ma nešto Šabanu ne leži kako valja, iako smo mu napisali ogromna slova jer nije dobro video. Pitam ga: "Šta je, bre, Šabi?", a on mi kaže na romskom: "Ma sve je u redu, nego ko mu (Bregoviću) piše ovako pederske pesme." Bregović tu stoji i pita me šta kaže. Ja ne znam šta ću, pa kažem: "Ma mnogo mu se sviđa pesma" - objašnjava on.

Venecija i Zlatni lav: Nije hteo da odbije bakšiš Ademović je za naš list ispričao i sećanje na zanimljiv događaj koje se desio na dodeli nagrade Zlatni lav. foto: ATA images - Zove organizator Filmskog festivala u Veneciji da na dodeli nagrade Zlatni lav pola koncerta otpeva Šaban, a pola Esma Redžepova. Poslali avion po nas, dali odela, značke Zlatnog lava, 5.000 evra, fantastičan hotel, mi uvežbani, sve vrhunsko. I mi na bini, ne znam koju pesmu pevamo, a jedan Ciganin u publici podigao visoko ruku i u prstima drži 500 evra. Šaban me gleda i očima mi kaže: "Ja ću da uzmem." Kad on polako dođe na kraj bine i uze onih 500 evra. Meni se i ono malo kose što imam diže na glavi. A on dođe i stavi one pare na moju klavijaturu i kaže: "Kasnije da podelimo, da imamo za cigare." To je Šaban.

Šabana Bajramovića je magazin Tajm uvrstio u deset najboljih bluz pevača u istoriji. On je prvu ploču objavio 1964. godine, a onda je nanizao u karijeri dvadesetak albuma i mnogo singlova. Na poziv Nehrua i Indire Gandi bio je u Indiji, kada je i promovisan kao kralj romske muzike. Život je proveo sa svojom Milicom, s kojom ima tri ćerke i jedanaestoro unučadi.

Oprobao se i dao odlične uloge u filmovima sa Goranom Paskaljevićem "Anđeo čuvar" (1987), "Nedeljni ručak" autora Milana Jelića, a angažovao ga je i Stole Popov u filmu "Ciganska magija".

Niš se ovom velikanu odužio tako što mu je dao jedan bulevar, a na inicijativu džez festivala Nišvil, odnosno direktora Ivana Blagojevića, na niškom keju je napravljena jedna skulptura u prirodnoj veličini oko koje se danas okupljaju mladi ljudi. Donatori 12.000 evra, koliko je koštao spomenik, bili su, između ostalih, i Goran Bregović, Emir Kusturica, Goran Paskaljević, Esma Redžepova i Ljubiša Samardžić.

foto: Saša Đorđević

Kurir.rs

Bonus video:

01:40 BREGOVIĆU NA NIŠVILU NAGRADU URUČILA UNUKA ŠABANA BAJRAMOVIĆA