JEDINI SRBIN KOJI JE DOBIO OSKARA! KARL JE BIO HOLIVUDSKA FACA: Govorio srpski i često spominjao svoje pravo prezime - SEKULOVIĆ!

Mladen Sekulović bilo je pravi ime i prezime poznatog holivudskog glumca Karla Maldena koji je jedini Srbin koji je dobio Oskara. A Oskara je dobio za sporednu ulogu u filnu iz 1951. "Tramvaj zvani želja".

Bio je američki glumac srpsko-češkog porekla, od oca Srbina i majke Čehinje. Igrao je u preko 60 filmskih ostvarenja, od kojih su najpoznatiji „Tramvaj zvani želja” (1951), „Na dokovima Njujorka” (1954) i „Paton” (1970). Značajna je i njegova uloga u TV seriji iz 1970-ih godina „Ulice San Franciska”, gde je igrao glavnu ulogu zajedno sa Majklom Daglasom.

foto: Profimedia

U Beogradu mu je podignut spomenik, otkriven 20. novembra 2018. godine.

Glumčeva porodica Maldenov otac, Petar Sekulović, napustio je rodno Podosoje kod Bileće i "trbuhom za kruhom" došao u Čikago. Tu je rođen Mladen, kao najstariji od trojice braće. Njegova majka je bila Mini Sekulović, Čehinja, zaposlena u tekstilnoj industriji. Malden je od malih nogu je govorio srpski. Rado je pričao o svojoj prošlosti i poreklu. Spominjao je da mu je otac radio težak posao u čeličani u Geriju, kao i on kasnije. Njegov otac je osnovao najstarije srpsko pevačko društvo u Americi, zvano "Sokol Grupa-Branko Radičević".

foto: Profimedia

Glumio je u "Brodvej teatru" i bio je kratko angažovan na radiju i dobio nezapaženu ulogu u svom prvom filmu "They Knew What They Wanted". Nakon toga se pridružio "Grup teatru", gde je upoznao reditelja Elija Kazana, u čijim je filmovima kasnije stekao popularnost.

U filmovima je koristio svaku priliku da pomene prezime Sekulović. Tako u filmu "Paton", u ulozi generala Omara Bredlija kaže jednom vojniku: "Dodaj mi taj šlem Sekuloviću!" U filmu "Dead Ringer", kao policijski detektiv kaže drugom detektivu: "Daj mi moju kapu Sekuloviću!" Takođe, u njegovom filmu "Fear Strikes Out", pojavljuje se bejzbolski skaut Sekulović. Kao zatvorski čuvar u filmu "Birdman of Alcatraz", čita listu zatvorenika, među kojima se nalazi i jedan Sekulović. Najpoznatiji primer toga je u TV seriji "Ulice San Franciska", u ulozi policijskog poručnika Majka Stouna, kada zaposli pomoćnika Sekulovića. U jugoslovenskom filmu Suton je glumio Marka Sekulovića.

