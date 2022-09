LOŠE VESTI ZA FANOVE HIT SERIJE KUĆA ZMAJA?! Nakon prve sezone odlazi KLJUČNI ČOVEK iz produkcije, a evo i zašto!

Koscenarista globalnog fenomena "Kuća zmaja" (House of the Dragon) i jedan od šou-ranera Migel Sapočnik napustiće prikvel "Igre prestola", piše "The Hollywood Reporter".

Sapočnik je veteran „Igre prestola“, a na neki način će ga zameniti kolega veteran iz serije Alan Tejlor, koji će stupiti na funkciju izvršnog producenta i režirati više epizoda u drugoj sezoni.

Prema neimenovanim izvorima, pomenuti medij je nagovestio da Sapočnik napušta seriju nakon što je uložio „iscrpljujuće“ tri godine u pripremanje ovog prikvela. Sapočnikova izjava delimično glasi:

- Raditi u univerzumu Thrones poslednjih nekoliko godina je bila čast i privilegija, posebno provesti poslednje dve sa neverovatnom glumačkom postavom i ekipom "Kuće zmaja". Završili smo sa prvom sezonom i presrećni smo oduševljenom reakcijom naših gledalaca. Bilo je neverovatno teško odlučiti da nastavimo dalje, ali znam da je to pravi izbor za mene, lično i profesionalno.

"Kuća zmaja" je premijerno prikazana 21. avgusta, a pet dana kasnije je produžena za drugu sezonu.

Kokreator je naveo da je srećan zbog njegove zamene i da nema sumnje da će Tejlor obavljati posao fenomenalno.

