POLEMIŠE SE OKO BOJE NJEGOVE KOŽE! Odabir glumca iznenadio: Da li je moguće da je jedan od TARGERIJANA crn i zašto nije bled?

Spin off serija "Igre prestola", "Kuća zmaja", naišla je na odličan prijem kod obožavalaca i kritičara. Prateći pretke Deneris Targerijan, u seriji glume Pedi Konsidajn kao kralj Vizeris Targerijan i Met Smit kao princ Demon Targerijan.

Korlis Targerijan je oženjen princezom i najbogatiji je čovek u celom Vesterosu, sa prevelikom željom da se popne uz stepenice koje vode do Gvozdenog prestola. Ovaj lik je viđen kako pokušava da uda svoju 12-godišnju ćerku za kralja koji je nedavno ostao udovac, što je izazvalo velike kritike javnosti. Kada je njegova zavera propala izjurio je iz malog veća, što nas navodi do zaključka da ima pretenzije ka tronu.

Korlisova boja kože izazvala je mnoge nedoumice i negodovanje od strane fanova, zbog činjenice da su Targerijani bledoputi, sa srebrnom kosom i ljubičastim očima.

Kuću zmaja zajedno je kreirao Džordž R. R. Martin, zajedno sa Rajanom Kondalom.

Neizbežno postoje nedoumice u vezi sa stvarima kao što je "autentičnost knjige“, ​​iako veliki deo negativnih reakcija potiče iz daleko manje autentičnog (i prilično rasističkog) mesta. Ne bi trebalo biti rasprave sa šourunerima koji odluče da je Korlis crnac, ali dalje istraživanje odluke pokazuje da ona zaista ima smisla i da je dobar korak za seriju i širu franšizu "Igre prestola".

The Queen that Never was #Rhaenys (Eve Best) and #Corlys (Steve Toussaint) the sea snake 🐍 pic.twitter.com/NCcuObOh0n — The Movie Guru (@Movie_Guru_) August 24, 2022

Šta kažu knjige?

U onome što neki mogu proglasiti najvećim "zabadanjem“ u diskusiji oko izbora "Kuće zmaja", Korlis Velarjon nije crn ni u jednoj od knjiga u kojima se pominje, uključujući "Vatru i krv".

Korlisova boja kože nikada nije opisana na stranicama, što znači da nema razloga da ga ne prikažu kao crnca u "Kući zmaja".

Da, on je valirskog porekla i, da, oni su uglavnom poznati po svojoj bledoj koži, kao i po srebrnoj kosi i ljubičastim očima , poslednja dva atributa Korlis ima u knjigama, ali tu nema definitivnog; nema šta da se tvrdi SVI oni valirskog porekla imaju bledu kožu.

Brodovi Velarionovih služili su kao morski zmajevi, noseći ih širom poznatog sveta, a Korlisova majka nije opisana. Sasvim je moguće da je i ona bila crnka i da je Korlis nasledio genetske osobine od oba roditelja. Velarioni su samo nakratko predstavljeni u "Pesmi leda i vatre", pri čemu poglavlje Sersei Lanister iz "Gozbe za vrane" napominje da „potiču iz starog valirskog porekla, a neki su imali istu srebrnastu kosu kao stari zmajevi“.

Isto tako, knjiga "Svet leda i vatre" pominje „veliku lepotu Varelijanca – sa njihovom kosom od najbleđeg srebra ili zlata i očima u nijansama ljubičaste koje se ne mogu naći među drugim ljudima“. Stoga se može shvatiti da su zapravo to dve najdefinišuće osobine, a ne boja kože.

foto: HBO

Ako je on crnac kako je onda ovo moguće?

Još jedna uobičajena pritužba oko toga što je Korlis crn je očigledan uticaj koji ima na druge priče, pre svega na decu koju njegov sin, Lenor, navodno ima sa Renirom Targarjen. Naširoko se priča (i gotovo sigurno istina) da je Lenor gej, a Renirina deca su kopilad koje je začela sa Harvinom Strongom, vitezom, jer svi imaju istu smeđu kosu kao on, a ne Lenorove i Renirine valirijanske pramenove. Poenta je, međutim, da deca ne liče na Lenora, tako da opet boja kože ne mora da ulazi u to; ako su Renirina deca belci, onda je to i dalje samo nagoveštaj njihovog pravog porekla, a ne direktna potvrda.

foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Kritike, kritike, kritike...

Među mnogim kritikama "Igre prestola" i tokom i nakon prikazivanja tiče se nedostatka raznolikosti. U seriji je malo glavnih likova bilo sa crnom kožom, a oni su uglavnom korišteni kao robovi, poput Misandeja i Sivog crva koje je oslobodila Deneris. Opet, tu je argument izvornog materijala – većina likova su belci ili se za njih misli da jesu – a emisija je, pošto je trajala skoro čitavu deceniju, živela dovoljno dugo da obuhvati društvene i kulturne promene.

To je prilika koju je "House of the Dragon" iskoristila: raznovrsnija, inkluzivnija glumačka ekipa i ekipa koja može da ponudi veću zastupljenost. To što je Korlis crn razlog leži u tome što je on zapravo pravi čovek za ovu ulogu. Tosant je filmski veteran, a njegove slike kao lorda Velariona trebale bi da budu dovoljne da pokažu da je zakucao lik. Govoreći za EV, Rajan Kondal je sam objasnio promenu, rekavši:

- Davno, davno, kada je zamišljao ovaj svet, sam [Martin] je razmatrao ideju da od Velariona napravi rasu crnih ljudi sa srebrnom kosom koja je u suštini došla sa druge strane okeana i osvojila Vesteros. To je fascinantna ideja i to me je uvek zalepilo jer je to tako oštra slika. Samo sam pomislio, 'Pa, zašto ne bismo mogli da uradimo verziju toga sada?

New stills of Daemon Targaryen and Corlys Velaryon in the War for the Stepstones in Episode 3 #HouseoftheDragon #hotd pic.twitter.com/TI5Xa0K8hq — out of context house of the dragon (@oochotd) September 1, 2022

Zašto je crnac dobar za Kuću zmaja?

Čak i kada bi postojao jasan tekstualni dokaz da bi Korlis Velerijan trebalo da bude bledoput, uloga crnog glumca ne bi bila bitna: što se tiče priče njegovog lika, dok je njegovo valerijansko poreklo svakako važno, malo je što bi impliciralo da je njegov lik boja kože je. U nedostatku bilo kakvih tako jasnih dokaza, onda se argumenti protiv toga da je Korlis crn zaista raspadaju, ali šta više je da ovo treba posmatrati kao dobru stvar za "Kuću zmaja".

"Kuća zmaja" je priča o porodicama punih incesta i zmajeva. Korlis Valerijan zbog toga može biti vrlo lako crn.

Šta kažu društvene mreže?

Iako je očigledan razlog zašto su kreatori serije smatrali da je dobra ideja da Korlis Valerijan bude crn, jedno pitanje ipak ostaje najvažnije: Šta kažu fanovi popularne franšize?

Čini se da fanovima boja kože ovog kralja uopšte ne smeta, te pozivaju na prihvatanje toga, ali im se njegova kosa, ipak, uopšte ne dopada, te je upoređuju sa metlom.

(Kurir.rs)

Bonus video:

01:00 AMMARE, OŽENI ME!: Prija mi kad dobijam poruke na Instagramu (KURIR TELEVIZIJA)