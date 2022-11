ZET MI JE BIO UČITELJ: Miodrag Dragičević otkrio NEPOZNATE DETALJE o odnosu s našim poznatim glumcem! On ga je uveo u posao!

Miodrag Dragičević ističe da se odlično snašao u roditeljskoj ulozi, ali i da mu je ćerkica Vasilija unela odgovornost u život. Osim toga, ovaj mladi glumac se osvrnuo i na svoj odnos sa sestrom Tamarom, koja je takođe glumica, ali i sa zetom, Petrom Benčinom, koji mu je mnogo pomogao na početku karijere.

- Sada kada sam otac, nemam prostora za sopstvene greške koje sam pravio za neku svoju mladalačku ležernost. Uvek mi je na umu da sutra treba da budem primer ćerki kroz njeno odrastanje. Prioriteti se promene kada postaneš otac. Znaš da to dete treba da raste u nekim normalnim okolnostima i da nemaš pravo na greške. Roditeljstvo promeni čoveka, sazriš i brineš se o nekom, gledaš da detetu pružiš što veću ljubav - priča Miodrag, koji bi voleo da proširi porodicu sa glumicom Oliverom Oljom Bacić.

foto: Printscreen/Instagram/oly_faith_

Kada je u pitanju pozorište, glumac ističe da je na sceni najvažnija razmena energije s partnerima.

- Neverovatan je osećaj kada u toku predstave osetiš razmenu energije. Kada je energija dobra i ljudi u tome dobro obitavaju. Oseti se kada energija nije dobra na sceni, publici ne može ništa da promakne. Nijedna predstava nije ista, na sceni je sve živa materija. Nešto što se dešava, organski, sirovo, u trenutku nadolaze emocije - kaže Miodrag, koji se često oko uloga savetuje sa sestrom Tamarom Dragičević, koja je takođe glumica.

foto: Nebojša Babić, JDP

- U poslu smo konstantno. I gledamo da razbijemo monotoniju i pričamo o drugim stvarima, koje se ne tiču mnogo glume. Imamo već dosta vremena da analiziramo likove u pozorištu, na filmu... Ali se dogodi momenat kada Tamara nešto radi, pa samim tim volimo da se posavetujemo jedno s drugim za ručkom: “Sutra snimam ovu scenu, šta misliš kako bi taj lik postupio?“. Ima tog dopunjavanja kod nas, ali gledamo da toga ima što manje u našim životima - zaključuje Miodrag Dragičević za Blic.

Miodrag otkriva da mu je zet Petar Benčina bio vetar u leđa na početku.

foto: Tamara Trajković

- Mene je zet spremao za glumu. On je zapravo bio moj prvi učitelj. Kada sam saznao da su mi se jedna vrata u sportu zatvorila, tačnije u košarci, odlučio sam da se bavim glumom, kada mi je Petar rekao: “Hajde malo sada da izađeš na scenu, da vidiš kako to funkcioniše“. Tako je sve počelo. I onda smo tako dolazili nekoliko puta u Beogradsko dramsko pozorište. Petar mi je iskreno rekao da jesam za taj posao, nije želeo da me laže. Poručio mi je tada da ima materijala i da mogu da radim. Izašao sam na ispit, prošao, kasnije je sve išlo samo od sebe - ispričao je Dragičević u razgovoru za Blic.

(Kurir.rs/ Blic)

Bonus video:

00:39 Miodrag Dragičević: Nagrada koju sam dobio donosi veliku odgovornost