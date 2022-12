BORA ČORBA POČASNI GRAĐANIN ČAČKA! Rodni grad ga jednoglasno izabrao: Evo kad će frontmenu Riblje čorbe biti dodeljeno priznanje

Muzičar Bora Đorđević, frontmen grupe "Riblja čorba" (70), jednoglasno je juče na zasedanju čačanske Skupštine izabran za počasnog građanina Čačka. Predlog o dodeli priznanja, koje će mu biti uručeno 18. decembra, popularnom Bori Čorbi podneo je gradonačelnik Čačka Milun Todorović "zato što je Bora, kroz svoje bogato stvaralaštvo, Čačak učinio dobro poznatim u svetu".

foto: Damir Dervišagić

- To je vrlo lep gest, Čačak je divan grad u srcu Srbije, kraj Zapadne Morave i ja se Čačka nikada nisam odrekao - rekao je juče za "Novosti" Bora Čorba i dodao:

- Rođen sam u Čačku 1. novembra 1952. godine, simbolično, na Dan mrtvih. Živeo sam u Čačku 17 godina i sada mi je malo neobično da treba da idem tamo i postanem počasni građanin. Inače, ja sam takođe počasni građanin beogradske opštine Palilula, koja ima 600.000 stanovnika i počasni građanin Knina. Doduše, tamo mi je ostala ta povelja i stalno molim domaćine da mi je pošalju, ali nikako da se sete.

Na pitanje na šta prvo pomisli kad kaže Čačak, koji je opevao u pesmi "Zadnji voz za Čačak" svoje grupe "Riblja čorba", Bora je odgovario:

- Najpre na reku Moravu, a onda na divno odrastanje. Jako sam mnogo dobio nagrada u životu, ali mi je jedna posebno značajna. Došla su dva mlada čoveka u Beograd i donela mi amblem gimnazije u Čačku, u koju sam išao, i kamen iz Morave. To mi je najdraže.

foto: Nemanja Pančić

Borina "Riblja čorba" je nedavno svirala u Čačku. On ističe da je bilo dirljivo i nostalgično, jer su nastupali prekoputa sale košarkaškog kluba Železničar, u kojoj je prvi put u životu svirao za publiku sa tadašnjom grupom "Hermelini".

- Svirali smo igranku i prodali smo celih sedam karata - seća se Đorđević:

- Nismo zaradili ništa, ali bih za to dao sve ovo vreme. Svaka ulica u Čačku je tada imala svoj bend. Najpoznatije su bile "Bele višnje", a mi smo bili "Hermelini" i sastajali smo se u parku. Svaki bend je imao svoju klupu u tom parku. U to vreme je bilo sramota komponovati i pevalo se isključivo na engleskom jeziku. A ja sam napravio svoju pesmu na srpskom. Uvežbavali smo je na klupi kada su se radoznalci okupili oko nas i pitali me koja je to stvar. Odgovorio sam da je to nešto od "Hermans Hermitsa", a oni su značajno klimali glavom. Čačak je, pre svega, uvek imao slavne košarkaše, a za njima i strašnu generaciju svirača - Zoran Branković, Radomir Mihailović Točak, ja...

(Kurir.rs/Novosti)

Bonus video:

02:00 NIKAD EMOTIVNIJE NA ZAJEČARSKOJ GITARIJADI