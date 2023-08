ZBOG ŽENE POČEO DA KORISTI HEROIN! Tragična priča velikog frajera: Gurnula mi je špric u venu i počeli smo da vodimo ljubav...

Igor Pervić je glumio u mnogim filmovima kao što su "Crni bombarder", "Lajanje na zvezde", "Bure baruta", "Sivi dom" i poznatim serijama "Ranjenik", "Vuk Karadžić".

Prvi put se pojavio na javnoj sceni sa samo sedam godina. Da je u pitanju bila zvezda znalo se odmah, Igor je već sa prvim pojavljivanjima plenio šarmom. Jedna od kultnih rola bila je u filmu koji su generacije volele, "Lajanje na zvezde".

Rođeni Dorćolac i ženski miljenik čitavog života je imao problema sa drogom. Bitku za sopstveni život nije dobio, preminuo je u 52. godini života. Glumac je u više navrata govorio kako je počeo da koristi naroktike.

- Sva ta deca su bila iz dobrostojećih kuća, tako da smo imali dovoljan džeparac da LSD kupimo za vreme odmora. Ta moja generacija 1967. bila je veoma opičena po tom pitanju. Duvali smo lepak na čašu OTO-a - govorio je Igor.

O tome kako je prešao na heroin, svojevremeno Igor je pričao:

- Jedna devojka, pokoj joj duši, koja je sada mrtva… Ja sam bio strašno zaljubljen u nju… Imao sam motor, ‘Tomos automatik’, tad sam imao nekih 17 godina. To je tada bilo ne možeš da zamisliš, imati taj motor. I ja je stavim na motor i ona mi kaže: ‘Ajde, vozi me na Novi Beograd, imam nešto hitno tamo da završim’. Ja vidim njoj nešto nije dobro, a ja tada stvarno nisam ništa znao o teškim drogama. Došli smo do zgrade i ona me pošalje na treći sprat. Za nju sam bio spreman sve da uradim. Nađemo se mi na trećem spratu i ona poslaže sve ‘rekvizite’, ja gledam zapanjeno šta to ona tamo krčka… I stavi ona meni špric, a ja sam se igle bojao kao groma. I ja naravno da bih tu devojku očarao, onako mlad i glup, kažem hajde. Okrenem glavu na drugu stranu i ona mi to uradi. U tom trenutku osetim nirvanu i počeli smo da vodimo ljubav na stepeništu. Nije jedan dan prošao, ja sam se ponovo… To. Nikad nisam uzimao na nos. Počeo sam tako i nastavio na igli. U početku nam nije trebalo mnogo para, ali kasnije su počeli problemi i krize su bile psihičke. Gledajući nju koja je bila mnogo duže u svemu tome, ubacivao sam sve više sebe u to stanje. Kada je ona vikala da je sve boli i ja sam, a u stvari me ništa nije bolelo osim mozga- zaključio je.

Igor je prvi put na odvikavanje otišao sa svojih 19 godina.

- Tada nisu bili centri za odvikavanje, već su me smestili u bolnicu “Dragiša Mišović” sa nekim čovekom koji je imao psihičkih problema. Sećam se, bio je maj i budi me da mi kaže da pada sneg. Napravili su to tako pametno, da je balkon od moje sobe bio u prizemlju. Tada su Valorom lečili narkomaniju, ja njima Valoro, oni meni heroin. Tako da sam ležao u bolnici i uzimao heroin - priznao je on i otkrio da mu je najveća podrška bila tadašnja devojka, a kasnije i kniževnica Jasmina Holbus.

- Otišao sam u London na detoksikaciju i za 24 sata pod anestezijom promenili su mi krv, izvukli sve otrove i blokirali centre u mozgu kako ne bih mogao ništa da osetim ako ponovo uzmem drogu. Oboje smo se strašno zaljubili, moj očuh joj je pisao recenziju za knjigu, tako smo se prvi put videli. Vodila je računa o meni do te mere da me je hranila, vodila kod doktora, bukvalno sve. Danas njoj mogu da zahvalim što sam živ - istakao je tada Igor.

Bio je svestan svojih grešaka i svega loše što mu se dogodilo u životu, te je jednom prilikom gostujući u jednoj emisiji imao i poruku za sve mlade koji požele da krenu istim putem kao i on.

foto: Marina Lopičić

- Nemojte se za**bavati. Prvi put će vam dati džabe, možda i drugi, ali će vam naplatiti to tako da ćete ceo život patiti, i možda završiti kao mnogi od mojih prijatelja - dva metra pod zemljom i to mnogo brže nego što očekujete. Kraj je potpuno izvestan ako nemate tako ludačaku sreću kakvu sam ja imao.

Igor Pervić preminuo je 2019. godine nakon što je operisao rak jetre. Operacija je prošla uspešno, ali nas je ubrzo nakon toga glumac napustio.

(Kurir.rs/Alo)

Bonus video:

01:08 Producent i glumac Nedeljko Bajić o tome kako je dobio ime, slučajni susret u Sarajevu