ZAVRŠENA VELIKA TURNEJA BEOGRADSKE FLHARMONIJE U KINI: Spektakularni nastup u Velikom teatru u Šangaju publika nagradila ovacijama

Spektakularnim nastupom u Velikom teatru u Šangaju, završena je velika turneja Beogradske flharmonije u Kini povodom međunarodnog obeležavanja stogodišnjice orkestra (17. novembar).

Kao i na prethodnim koncertima, filharmonijski orkestar pod palicom Nemea Javrija je ispraćen stajaćim ovacijama, a kao solista je nastupio fenomenalni violinista Huan Manla.

„Put muzike“ Beogradske filharmonije po Kini došao je do svog cilja, nastupom koji se upisao u stogodišnjicu orkestra kao prvi koji je Filharmonija ikad održala u velelepnom Šangaju.

foto: Beogradska filharmonija

Turneja je imala svoje finale nastupom u okviru 22. izdanja prestižnog Šangajskog međunarodnog umetničkog festivala, a orkestar je zajedno sa Nemeom Jarvijem, izveo Verdijevu uvertiru iz opere „Moć sudbine“ i Berliozovu „Fantastičnu simfoniju“.

Da se putevi muzike ukrštaju po svim meridijanima, dokazuje ponovni susret sa Huanom Manlom, koji je već nastupao sa orkestrom u okviru redovne filharmonijske sezone na Kolarcu 2012. godine, a u Velikom teatru Šangaja su zajednički izveli čuveni Violinski koncert Čajkovskog.

foto: Nada Pleskonjić

„Oduševljen sam Beogradskom filharmonijom, ova turneja je bila fantastično iskustvo. Pored radosti sviranja, ključne reči koje opisuju beogradski orkestar su apsolutni profesionalizam. Sviranje u orkestru je posao i to veoma težak, a beogradski filharmoničari to odlično rade, jer su oni najpre izuzetni muzičari. Međutim, više od svega, to je orkestar koji daje sve od sebe da bi stvarao muziku“, reči su dirigenta Nemea Jarvija, nakon poslednjeg koncerta u okviru turneje po Kini.

foto: Beogradska filharmonija

Šangajski međunarodni umetnički festival je mesto prezentacije najboljih iz sveta klasične muzike, a ovom prilikom, Beogradskoj filharmoniji je uručena i plaketa za učešće na manifestaciji koju okuplja imena poput Maksima Vengerova, Valerija Gergijeve, Angele Georgiju i mnoge druge.

Finalu turneje Beogradske filharmonije u Šangaju, prethodili su nastupi u Sijanu, Vejfangu i Pekingu, proglašeni od strane kineskih medija kao veliki uspeh srpskog orkestra koji je izazvao reakcije publike koje se retko viđaju.

