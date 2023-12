"ULIKS PREKO VEZE DOBIO ULOGU MOG LJUBAVNIKA": Snežana Bogdanović o seriji POZIV i što s uzbuđenjem očekujemo veliko finale

Finalne epizode serije "Poziv", koje će se emitovati na RTS tokom vikenda pred nama, donose neočekivani obrt. Iz Njujorka su za emisiju "Jedan dobar dan" govorili o svojim ulogama Snežana Bogdanović i Uliks Fehmiu, koji tumače uloge ministarke Zvezdane i direktora policije, Branka.

"Znamo da su prve dve epizode imale jako veliku gledanost. Mi pratimo, iako smo igrali u seriji, znamo šta će se dogoditi, ali je gledamo potpuno nevino, svake subote i nedelje, i jako nam je uzbudljivo”, ispričao je Uliks, a Snežana je dodala da se nada da je ova serija malo drugačija u odnosu na ono što se nudi trenutno i da je to jedan od razloga što je gledana:

"Uspeva da razne sudbine i priče žena stavi u prvi plan i to je ono što mi se dopalo. Osvežavajuće je, da se prate žene u nekim, ’ajde da kažemo, muškim poslovima, odnosno ulogama - žena koja je u kriminalu, žena koja je u politici, žena koja je u policiji... To je prvenstveno jedna nova okolnost, a s druge strane ja stalno mislim da su žene većina naše publike, bilo da govorimo o pozorištu, ili bioskopu, o televiziji".

Bogdanovićeva je navela i da je reditelj Marko Đilas prvo nju kontaktirao za ulogu Zvezdane, jer su već sarađivali na drugim projektima.

- S Markom sam radila seriju "Na terapiji", a onda su me pitali šta mislim o tome da Zvezdaninog ljubavnika igra Uliks. Dobio je ulogu preko veze - ispričala je kroz osmeh Snežana Bogdanović koja je s radošću to prihvatila, i tako je i on ušao u projekat. Supružnici dobro funkcionišu u seriji jer, kako kažu, „imaju tu bliskost kao neko polazište, i mogu jednom drugom da kažu sve”.

“Mislim da se retko desi da umetnici završe zajedno u nekom odnosu ako nemaju i tu umetničku vrstu uzbuđenja jedno prema drugom, a mi to imamo – beskrajno poštovanje jedno drugog prvo kao umetnika i profesionalca a onda smo i partneri”, objasnio je Uliks.

Oboje se slažu da je scenario napisan ozbiljno i precizno, da su svi likovi veoma dobro napisani i da je rad sa Mirjanom Joković nešto posebno što ih je svakako privuklo da prihvate ovaj projekat.

