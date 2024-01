MA KO ĆE DA GLEDA OVE RUŽNE ŽUTE LJUDE? Evo kako je Robert Nemeček doveo Simpsonove u Srbiju i pisao istoriju domaće televizije

Robert Nemeček ,basista benda, od albuma "Kiselina" radio je ono što će reći nešto kasnije u ovom intervjuu. Želeo je da približi svetske trendove Srbiji. Nekada muzikom a mnogo godina kasnije kao urednik filmskog programa TV Politike, Pinka, B92, RTS-a. Muzikom je donosio nove trendove, a kao urednik nastaviće da radi isto sa serijama „Sopranos“, „Simpsonovi“, „Dosije X“, „Prijatelji“… U njegovim mandatima serije su bile u prajm-tajmu.

„Simpsonovi“ su bili revolucija?

Znao sam da su „Simpsonovi“ jako popularni ali sam znao i da je pre rata TV Sarajevo pokušala sa emitovanjem i da su propali s tim. Pitao sam se zašto je to propalo, nađem te epizode koje su puštali i ukapiram da je prevod katastrofalan. Za „Simpsonove“ moraš da izmisliš svoj jezik. Znao sam da moram da nađem vrhunskog prevodioca. Kažem Željku, a Milica Mitrović je govorila: „Ko će da gleda ove ružne žute ljude?“

Odem u London, znam da su „Simpsonovi“ najskuplja i najkomercijalnija serija. Kažem im da imam problem – hteo bih da uzmem „Simpsonove“, ali ja ne mogu da platim. Koliko god da mi tražite, za mene je mnogo, jer ja ako ne opravdam to i ne budem imao gledanost, „gubim“ glavu. Sa Željkom sam imao dil – sve se radi po mom dok god sve što stavljam na program pravi profit. A ako počnem da pravim gubitak, onda zdravo, doviđenja. Ovi u Londonu pitaju koliko mogu da platim. Odgovaram, najviše 500 dolara po epizodi. Oni šokirani, to im je baš malo – i Hrvatima prodaju za 3.000 po epizodi. Kažem: „Uzeću sve epizode.“ A kod „Simpsonovih“ za sve mora da se pita kreator – Mat Grening. I Joni Koen iz Vornera mi kaže da je lično razgovarao sa Metom Greningom i da je on rekao da li oni znaju tipa koji će da uzme seriju za Srbiju. I kad je čuo da imam strast, rekao je: „Daj mu.“

I mi se sa „Simpsonovima“ ubijemo od para. Između ostalog daju nam pravo za merčendajzing. Fabrike čokolade su imale junake Simpsona na omotima.

Da podsetimo, Robert Nemeček preminuo je juče u 75. godini.

