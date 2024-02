PLAĆALI SU 200 EVRA, A MI SMO ŽIVELI U SKRIVENOJ SOBI: Ovako je snimano Porodično blago, a zbog jedne stvari OPOMINJALI ĆETKOVIĆA

Serija uz koju su odrastale generacije je "Porodično blago" Siniše Pavića. Zgode i nezgode proodice Gavrilović ustale su urezane u sećanje publike, a i danas se prepričavaju anegdote.

Ipak, joše jedna porodica osvojila je srca gledaoca kraj malih ekrana - Gagić. Bogoljub Gagić Čerčil (Danilo Lazović) uvek je dolazio kući nervozan, vikao sa vrata dvorišta, a komšije bi se okupljale.

Zahvaljujući ovom galamdžiji nastale su i neke od najkultnijih scena naše kinematografije.

Tu je bio i mladi Brando (Vojin Ćetković) njegov sin, koga su komšije volele i koji je ispred te zgrade često stvarao buku motorom ali bi i na jednom vratilu radio zgibove, najčešće kada je bio nervozan. Ponekad bi komšinicama na istom tom vratilu tresao i tepih.

Porodično gnezdo

Veliku pažnju filmadžija privuklo je i njihovo porodično gnezdo, koje je bilo izuzetno autentično. Oronuo dom porodice Gagić nalazi se u centru Beograda.

Kako je ranije pisao Blic, ništa se nije promenilo, a nameštaj je ostao gotovo netaknut.

- Mnoge zanima kako je ovaj stan uopšte dospeo u tu seriju. Moj otac i režiser Mihajlo su bili kumovi, dolazio je svake godine ovde kad bismo slavili slavu. Svideo mu se ovaj stan jer je prostran, nije mogao kamermana da stavlja uz zid da ne može da diše. Kao što možete videti, sve je ovo bila dnevna soba, a soba iza kamermana je bio režiserski kutak u koji se on povlačio svaki put kad je trebalo da razmisli o nečemu. Postoji deo stana koji se nikada nije snimao, to je soba u kojoj smo boravili mi ukućani dok oni snimaju, ali i ovaj plafon koji je od komšinicine peći propao, pa kad pada kiša tu prolazi voda. Nameštaj je ostao isti, nisam imao potrebu da ga menjam jer ga nisam ni uništavao - otkrio je vlasnik stana Vladimir.

Kako su se tada ponašali glumci?

On se dobro seća i kako su se glumci ponašali za vreme snimanja setova, a posebno mu je ostao upečatljiv tada mlad i neiskusan glumac Vojin Ćetković, koji je glumio čuvenog golmana Branda.

- Dragan Nikolić je ovde bio par puta, imao je par scena sa Snežanom. Više je u ovom stanu boravio Dača (Danilo Lazović), Snežana Savić i tada njihov sin Vojin Ćetković koji je tada bio mlad, neiskusan. Dosta puta su prekidali snimanje jer on nije naučio neku rečenicu ili bi pogrešio nekako. Svakako savladao je sve to uz Snežanu i Danila, brzo je naučio. Posle te serije je otišao u vojsku. Sećam se, mom ocu je smetalo kada bi Vojin seo i digao noge na mali stočić, to nam je smetalo i opominjali smo ga zbog toga. Grdio ga je režiser više puta, ali sve se to nauči. U dvorištu su imali par scena dok on trese tepihe. Mi smo od svih lokacija imali najveći honorar iako smo živeli ovde, u sobi koja se nije snimala tada. Nisu nam smetali jer se snimalo po nekoliko sati, od tri do pet dana. Jedan dan su nam tada plaćali 200 evra dnevno. Onda su upali u malu krizu i smanjili smo na 100 evra na dan - bio je iskren.

Kao i mnogi drugi vlasnici starih stanova u centru Beograda, i Vladimir je dobijao ponude da proda ovaj stan, ali to nije želeo.

Iako je mnogima ostala zagonetka gde se ova velika kuća ili zgrada nalazi u Beogradu, jedan Tiktoker je odlučio da otkrije, gde su se dešavale prepirke i prepucavanja dok smo nedeljom uveče iščekvali još jednu epizodu.

Kako danas izgleda stan?

Aleksandar Milićević je odlučio da prošeta do poznate zgrade i otkrije gde se ona nalazi. Naime, staro zdanje, koje nije od 1998. godine promenilo ali baš ništa, nalazi se na adresi Dalmatinska 73 na Paliluli u Beogradu. Tiktoker je prošetao do nekadašnjeg Gagićevog prebivališta pokazao da je sve ostalo potpuno isto, te mnoge nostalgičare na trenutak vratio u to vreme.

"Sve ostalo isto samo godine odoše", "Ovde kao da je vreme stalo", bili su samo neki od komentara.

