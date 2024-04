ČAST JE PRIMITI NAGRADU ISPRED MAJKLA DAGLASA: Palma iz Kana za ekipu serije "Sablja", a evo i ostalih nagrađenih!

Serija "Sablja" o atentatu na srpskog premijera Zorana Đinđića nagrađena je na Kanskom festivalu TV serija za najbolju glumačku interpretaciju čitavog ansambla. Palmu, koja je simbol ovog grada i starijeg brata velikog filmskog festivala, primili su glumci Milica Gojković i Lazar Tasić.

foto: This and That produkcija

- Velika je privilegija i čast biti ovde večeras s vama i primiti nagradu ispred Majkla Daglasa. Zahvaljujemo se producentu Snežani van Hauvelingen, koja je uvek uz mlade glumce i velika podrška svima, hvala rediteljima Vladi i Goranu, koji nas nisu pritiskali, pa smo mogli da dozvolimo sebi da padnemo i budemo nesavršeni, a taj osećaj je bio veoma oslobađajući za nas... Mogli smo da budemo kreativni. Dali ste nam slobodu - izjavila je Gojkovićeva na bini sale "Limijer".

foto: Privatna Arhiva

Serija "Sablja" očekuje se ove jeseni na programu Radio-televizije Srbije. Iza ove priče stoji kuća "This and That Productions" i RTS, a za njemu distribuciju u svetu zadužen je "Beta film".

Nagrade su dodeljene u sedam kategorija. Naša ekipa osvojila je priznanje koje je treće po važnosti. Najbolja serija je "The Zweiflers", najbolji performans imala je ekipa ostvarenja "This is not Sweden", najbolji scenario je za priču "Dumbsday", najbolja kratka forma "Rather Burn" i dokumentarna "DJ Mehdi: Made in France".