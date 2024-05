"RAD ME ODRŽAVA U ŽIVOTU" Glumac Radoje Čupić o danima u penziji i odlasku iz Novog Sada: Sada živimo na selu, a tu sam kupio kuću

Glumac Radoje Čupić prošle godine ispraćen je u penziju u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Iako je zvanično penzioner od 3. februara 2023, ništa se, kaže, u njegovom životu nije promenilo. Pre nekoliko nedelja gledali smo ga na Superstar kanalu u seriji "V (fau) efekat" kao Pejaka. U prvim epizodama svi su verovali da je on ubica u pozorištu. Dosad je odigrao više od 80 uloga u pozorištu i oko pedeset na filmu i televiziji, a nova čeka u ostvarenju "Izlet", čije je snimanje nedavno završeno u Zemunu.

foto: ATA images

Kako je u penziji?

- I dalje radim kao i pre, i ništa se tu nije promenilo. Volim svoj posao. Gluma me održava u životu i kontaktu sa onim što su moje biće i potreba. Uživam u tome i radiću sve dok mi moje fizičke i psihičke snage budu to dozvoljavale.

Iza vas je sjajna serija "V (fau) efekat" i nova saradnja s Kičićem. Kako ste reagovali kad je u vaše ruke stigao scenario Đorđa Milosavljevića?

- Volim da radim takve priče koje su obavijene nekom tajnom. Sve vam je jasno dok čitate scenario. Bio sam uzbuđen i sam tragajući za tim ko je ubica. Moje pretpostavke su bili pogrešne.

foto: Firefly Production

Prikazuje li ova priča realno taj glumački svet?

- Neke stvari su malo preterane, ali druge vrlo tačne. Pretpostavljam da je ta preteranost zanimljivija za publiku. Radujem se što čujem da će možda biti i druge sezone.

Da li ste otkrili nekom ko je ubica pre poslednje epizode?

- Komšije su vršile pritisak, ali nisam popustio. S druge strane, supruga je zabranila da joj kažem, jer bi sigurno tada odustala od gledanja serije.

foto: Todor Bokan

U Novom Sadu snimali ste film "Izlet" reditelja Nenada Pavlovića?

- Mala i zanimljiva uloga. Snimali smo ga na baržama na Dunavu. Glavnu ulogu tu ima mladi Stefan Vukić.

Napisali ste i divan film i seriju "Baćin salaš". Šta se dogodilo s tom pričom?

- Morao bih sada da nađem producenta koji bi se bavio tim filmom. Pokušao sam da ga snimim, ali nisam pronašao novac. Obećana su mi sredstava, ali došlo je do promene vlasti i programskih šema, i ja sam tada odustao. Nisam čovek koji ima toliko strpljenja i živaca da to izgura do kraja. Nije isključeno da se nekom dopadne taj scenario i da se snimi film jednog dana.

foto: Firefly Production

Ne živite više u Novom Sadu, već na selu?

- Imamo kuću u Kulpinu, gde sam snimao seriju "Jagodiće". Kad se ukazala prilika, kupio sam to imanje. Bila je to godinama moja letnja rezidencija. Međutim, kada je bila korona, kada su nas zaključali u martu 2020, onda smo supruga i ja otišli tamo da boravimo. Mogli smo da izađemo u dvorište, a ne da budemo stalno zaključani u stanu. I tada smo zapravo prelomili i doneli odluku da se preselimo tamo za trajno. U Novom Sadu boravim kad radim predstave.

Da li ste odbili neku ulogu?

- Odbio sam uloge koje sam smatrao plitkim i nedostojnim, a desilo se nekoliko puta da sam za nešto mislio da će biti fantastično, pa nije tako ispalo. Pažljivo čitam scenarija, ali nekad se prevarim.

foto: Firefly Production

Miki Manojlović te uloge naziva blamantnim. Imate li ih?

- Na filmu i televiziji nisam imao, a više je takvih uloga bilo u pozorištu. Tri ili četiri, sigurno. Dakle, to su predstave od kojih mi, kad se ujutro probudim i shvatim da ih igram uveče, ne bude dobro ceo dan. Uvek sve radimo iz dobre namere, ali ne ispadne sve kvalitetno.