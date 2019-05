AUTO ISPRED NJEGA OPASNO JE ŠEVRDAO: Dok je pozvao policiju već je bilo kasno (VIDEO)

Čim je primetio da automobil ispred njega mnogo krivuda i da vozač u njemu počinje da ugrožava ostale učesnike u saobraćaju, autor ovog videa je pozvao čikašku policiju, a potom nastavio da snima šta se dešava ispred sebe.

Dok je objašnjavao kako je vozač ispred njega totalno dezorijentisan i da je bolje da drži što veće rastojanje od njega, on se ponovo zaneo, udario u džip u susednoj traci, pa zatim u zaštitni zid i prevrnuo se.

Na sreću vozača koji se prevrnuo, sve je prošlo bez većih povreda, a koliko je on bio pijan govori i to, što je nakon izvlačenja iz vozila, pitao okupljene "ko je to njega udario".

Kurir.rs / Foto:Printskrin

