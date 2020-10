ŠOK! CELOM SVETU OTKRILA ODVRATNU NAVIKU SVOG DEČKA: Ne mogu da verujem da po stanu hoda takav kad izađe iz WC!

Anonimna žena požalila se na društvenoj mreži Reddit da njen dečko ne vodi posebnu brigu o higijeni i priznala da je primetila da on nakon velike nužde uopšte ne koristi WC papir ili bide.

"Kako on hoda okolo takav neobrisan i neopran?" upitala je.

"Inače, puno čitam na Redditu, a moj dečko ne, pa mu ponekad kažem o zabavnim objavama koje ovde vidim. Obično se radi samo o memovima ili smešnim stvarima, ali ponekad pročitam i lude ljubavne drame. Primer, kad sam mu neki dan pročitala priču o dečku koji ne briše zadnjicu nakon velike nužde te o njegovoj devojci koja se žali kako su mu bokserice uprljane mrljama zbog toga", započela je.

"Pitala sam ga što misli, a on mi je rekao da ako u ishrani ima dovoljno vlakana, izmet je konzistentan i ne prekida se pa nema potrebe za brisanjem. Bila sam zapanjena. Pomislila sam da me zafrkava, ali bio je smrtno ozbiljan. Zatim sam ga pitala briše li se on, na što mi je rekao da nema potrebe"

"Tvrdi kako ima dobru prehranu punu vlakana pa nema problema s ostacima nakon nužde koje bi trebalo brisati i prati", priznala je i rekla da se oko toga sada stalno svađaju.

foto: Profimedia

Ja sam insistirala na tome kako uvek ima ostataka koje barem treba oprati, na šta se on naljutio rekavši mi da očito imam lošu stolicu. Taj mi je dan donio neka vlakna kao dodatak prehrani. Uzrujala sam se i rekla mu da je glupan, na što mi je odgovorio da sam preosjetljiva. Objasnila sam mu da mi se cijela ta ideja gadi i da mi je neprivlačan zbog toga", dodala je.

"Od tada smo dva put imali seks, a ja se nisam mogla uživeti ni uzbuditi. Želim da mu to kaže, ali znam da će se samo opet naljutiti i ismevati me."

"Nikad nisam ništa namirisala, u njegovu obranu... tušira se svakodnevno pa pretpostavljam da stvarno nema ostataka. Ipak, stalno mi je u glavi da se nije obrisao", zaključila je.

Šokirani korisnici Reddita brzo su joj odgovorili

"Nisi luda, ovo je odvratno. Ako se nikada ne obriše, kako može znati da nema šta da obriše?" napisala je jedan korisnik Reddita.

"Mislim da je tvoj dečko možda u pravu jer količina s*anja koja mu izlazi iz usta ne ostavlja puno tog da izađe na drugu stranu", dodao je drugi.

kurir.rs/index

Kurir