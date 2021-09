ISTETOVIRAN OD GLAVE DO PETE I BAVI SE DECOM Zovu ga gospodin ZMIJA i zabranili su mu da radi u ŠKOLI jer klinci imaju noćne more

Silvan Elen (36) je Francuz koji ima najviše tetovaža u svojoj zemlji, bar on tako tvrdi. On ima tetovaže po celom telu, licu i jeziku, a zenice su mu hirurškim putem obojili u crno.

Danju je gospodin Elen koga zovu i gospodinom Zmijom i radi u školi kao vaspitač, a noću je Instagram influenser i model Freaky Hoody (Čudna kapuljača).

- Kada me vide, svi zaćute na trenutak. I roditelji i deca - priznaje on i dodaje da se sve sredi kada se predstavi i kada shvate da je on učitelj kao i svi drugi.

Na njegovom telu ne postoji deo koji nije dotakla igla za tetoviranje. Zbog očiju je morao da putuje u Švajcarsku da bi mu očne jabučice obojili u crno jer je to zabranjeno u Francuskoj. Za proteklih osam godina potrošio je preko 57.000 evra na tetovaže i nije mu uvek bilo prijatno. Kaže da su očne jabučice i jezik najviše boleli kada ih je tetovirao. Nikada se nije se pokajao što se tetovirao, a "pod iglom" je proveo oko 460 sati.

Inače, zbog specifično izgleda sarađivao je i sa francuskim filmađijama, a upoznao je i Vensana Kasela. Na Instagramu ga prati preko 78.000 ljudi.

Iako se jedan roditelj obratio direktoru ustanove da kaže kako mu je dete imalo noćne more posle dana provedenim sa Silvanom, on kaže da nije podučavao dete čiji se roditelj žalio i da su njegovi učenici "skroz kul" prihvatili njegov izgled. Suspendovali su ga i zabranili mu da radi nekoliko nedelja, a zatim se vratio u svoje odeljenje.

- Kad me ljudi vide izdaleka, mogu da pretpostave najgore, ali nije tako - rekao je on.

Elen, koji je poznat pod nadimkom Freaky Hoody kaže kako njegove tetovaže mogu da pomognu učenicima da prihvate ljude koji ne liče na njih.

- Deca koja me vide uče se toleranciji prema drugima - rekao je on, a prenosi TNIE.

- Kada deca porastu možda će biti manje rasisti ili homofobi i neće na ljude sa invaliditetom gledati kao na cirkuske nakaze - tvrdi Silvan.

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

01:24 FILIP MILETIĆ ZA KURIR TV OTKRIO ŠTA SE KRIJE IZA SLIKE SA SEVERINOM: Priča se da su u LJUBAVNOJ VEZI, a ovo je ISTINA o njima