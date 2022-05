MAJKA TRAŽI MUŽA ZA SVOJU ĆERKU OD 9 GODINA! Ne prestaje da se svađa sa mužem zbog odluke da je uda: Sa 18 više neće biti poželjna

Foto: Printskrin / You Tube

U novoj epizodi američke TV serije „Gypsy Brides US“ upoznajemo devojku, Romkinju po imenu Meri, i njene roditelje Li En i Džoa.

Meri tvrdi da se njeni roditelji stalno svađaju oko njenog vaspitanja, majka želi da sledi romski način života, dok njen otac smatra da dete treba da se odgaja van romske zajednice, piše The Sun.

- Mnogo se svađaju oko toga. Moja majka želi da čistim, a ja imam decu i brinem se o njima. Moj tata želi da postanem pisac jer zaista volim da pišem - rekla je Meri.

Napetost između para je samo rasla, posebno kako se približavao devojčicin deveti rođendan, za koji je njena majka organizovala zabavu. Porodica iz Filadelfije bila je uzbuđena zbog proslave, ali svi iz različitih razloga. Za razliku od Meri i njenog oca, mama Li En se zaista radovala zabavi kako bi njena ćerka mogla da pronađe potencijalne buduće muževe.

- Moramo da napravimo žurku kako bi ona upoznala svoje buduće muževe. Znate, ovo je za njihove porodice, da malo 'skiciraju' moju ćerku - kaže Li En i nastavlja:

- Moj muž misli da je naša kultura šala. Koja je razlika između 14 ili 40 godina? Ona mora da nastavi tradiciju. Ako bude čekala duže od 18, više neće biti tražena. Tako se to radi.

U svađi sa Džoom, koji misli da će njegova ćerka protraćiti život ako sledi tradicionalne romske norme, majka je rekla:

- Nije gubitak života kada odgajaš decu i brineš o svom domu.

Međutim, njen muž je ostao pri svojoj reči i uzvratio:

- Ona neće imati decu sa 14 godina. To je ludo. To je suludo. Da 14-godišnjakinja ima bebu?! Nema šanse. Zabavno je devojkama, proklet bio, ali neću dozvoliti da je okružuju i maltretiraju momci. Muškarac je muškarac, a ona je devojčica od 9 godina, to neću tolerisati.

Za Li En ova zabava je bila više od proslave rođendana njene ćerke, ona je takođe pokušala da uspostavi bolji odnos sa svojom romskom porodicom, s obzirom da Džo nije Rom. Ali uprkos njenim naporima, niko se sa njene strane porodice nije pojavio na zabavi.

- Nisam više Romkinja - ljutito je rekla uvređena Li En. Video je pregledan više od 5,3 miliona puta na Jutjubu.

(Kurir.rs)

