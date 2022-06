MAJKA ZABORAVILA DA IMA DECU, PA BACALA PARE NA UPOLA MLAĐEG DEČKA: On otkrio ŠOKANTNE detalje veze! Ima čak i UNUKE!

Kontroverzna Džun Šenon (42) potpuno je zanemarila potrebe svoje dece dok je svu pažnju usmerila ka Džordanu Mekalamu (24) koga je obasipala skupocenim poklonima, kako je on otkrio u nedavnom intervjuu sa Jutjuberkom Eli Bi

Džun Šenon poznata je po više nego kontroverznom šouu „Here Comes Honey Boo Boo“ koji se emitovao od 2012. do 2017, a koji je pratio odrastanje njenih ćerki, pre svega najmlađe Alane Tompson, čuvene Hani Bu Bu.

Njene metode, uslovno rečeno odgajanja i vaspitanja dece, šokirale su godinama javnost, a odlazak malene Hani Bu Bu u bar sa sedam godina samo je jedna od takvih metoda. I evo, mama Džun i dalje šokira.

Na dečka potrošila 90.000 dolara

Džordan Mekalam je, kako prenosi britanski "San", rekao da mu je Džun plaćala pet meseci kiriju za stan u Alabami što ju je koštalo 9.000 dolara. Otkrio je da mu je davala 200 dolara u gotovini za troškove, kao i da je za nakit koji mu je poklanjala, izdvojila između 50.000 i 60.000 dolara.

U jednom momentu Džun je započela zajednički život sa Džordanom.

"Došla je kući i poklonila mi lanac od 5.000 dolara, privezak vredan 2.000 dolara i prsten od 4.000 dolara. Rekla mi je: "Ovo me podseća na tebe". Bio je to privezak lava, prsten sa ukrasom lava i zlatni lanac. Poručila mi je da je sve to podseća na žestoku osobu, koja je prošla mnogo toga", ispričao je.

Džordan je rekao da mu se Džun požalila da je drugi koriste zbog novca, ali mu je naglasila da ne žali što pomaže njegovoj deci. Naime, on je tada vodio sudski spor za starateljsto nad svojom decom, a ona je advokatima platila 20.000 dolara.

Napomenuo je da joj je zahvalan zbog toga, pa dodao da je ona poželela da njih dvoje budu "nešto više od prijatelja", što se njemu nije dopadalo.

S druge strane, sviđalo mu se da nosi pantalone od 200 dolara, košulje od 300 dolara i da na benzin troši 1.000 dolara. Kako je rekao, pre "prijateljstva" sa Džun, nije imao priliku da oblači skupocenu odeću.

Njoj je veza sa njim bila izuzetno važna pa je zbog njega propustila i krštenje unuka, otkrio je. Džun je pak nedavno ispričala da nije bila na tom događaju jer je bežala od članova TV ekipe, pa se sakrila u hotelu u Alabami. Svemu tome prethodio je i raskid njene dugogodišnje veze.

Džun i njene ćeke

Džun Šenon ima četiri ćerke, Alanu, Lorin, Džesiku i Anu kao i četvoro unučadi. Lorin poznatija po nadimku Pampkin požalila se da je majka ne posećuje, kao i da ne mari za njene unuke blizance.

Opravdanje mame Džun je da ne može da napušta Alabamu zbog pravnih pitanja kojima se bavi njen novi suprug Džastin Stroud (34). Nada ipak postoji jer je izvor rekao za "San" da ona planira da ode kod ćerke i unuka. Pampkin nije želela da daje komentar.

(Kurir.rs/Blic žena)

