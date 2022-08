LJUDI, BOLJE GROM DA VAS GAĐA, NO DA NALETITE NA NIMFOMANKU! Srbi progovorili o ŽENAMA koje imaju jači LIBIDO: Ne dao Bog nikome!

Ispovest jednog momka za britanske medije o tome kako ne može da se odbrani od devojke koja je konstantno voljna za seks, a koju često nazivaju nimfomankom, podstakao je Srbe da kažu i oni nešto o ovoj temi.

Uobičajeno je mišljenje da su muškarci ti koji su stalno orni za akciju, a kako se ponašaju kada nađu sebi ravnu? Ili, kako se ispostavilo, da ne mogu da joj pariraju i da udovolje njenim željama...

- Ja sam momak koji zaista uživa u seksu i volim da ga imam često, ali jedva uspevam da držim korak sa svojom novom devojkom. Razumem da joj se sviđam i da smo u ranoj fazi veze - ali ona me bukvalno ne ostavlja na miru. Noću me stalno pipka, tražeći malo 'akcije'. A onda, kad se u 6 ujutru probudim, ona je već na meni - rekao je Britanac u svojoj ispovesti, a evo i šta "naši" imaju da kažu na tu temu...

Prvenstveno muškarci, ali i žene iz Srbije su se oglasili u komentarima na MONDU, a iznenadiće vas kad čujete šta su imali da kažu...

Većina je odmah poručila "iscrpljenom" muškarcu koji ne može da zauzda "napaljenu" ženu da je pošalje u Srbiji, da joj oni pokažu šta je "pastuv"... Naravno, bilo je i onih koji su smatrali da je cela priča izmišljena, kao iskustva koja su podelili Srbi..

- Ajmo lovačke priče.. svaka čast svima na svim satima, danima seksa, po 6-10 puta za noć i sl... Nekad mi i drago što ne posedujem takve moći. Kad bih spavao, živeo.... čini mi se da mnogima ostane samo vremena da nešto čalabrcnu, pa seks opet - napisao je jedan čitalac.

Oni malo tradicionalnijeg vaspitanja su bili zapanjeni da takve žene postoje i istakli da su neke stvari u vezi daleko bitnije:

- Koje nebuloze. Kad se naleti na tako bolesnu, jer nažalost, to je bolest a ne nešto 'woow', nastaviti svojim putem i problem rešen! Ali problem je da je sve više njih u podešavanju da je to 'normalno'. A ovi muški paćenici što koriste razne metode da bi se dokazivali, oni su tek hit!! Zdrava i normalna žena zna šta i koliko je dovoljno.

A bilo je i onih koji su se (makar tako tvrde) i sami našli u vezi sa nimfomankom, a evo kako se njihova priča završila...

- Imao sam jednu takvu, akcija po deset puta na dan, a noću ne zna im se broj. Šest dana nedeljno, a onda ode u nedelju i uda se za drugog čoveka!

- Imao sam jednu takvu pre dobrih dvadesetak godina, bogami nije to lak sport. Doduše, i ja sam bio na vrhuncu snage i potencije, pa sam junački podneo sav taj sport. Kad se setim, po 6 do 10 puta u toku noći, malo li je? Pa mi nekad po tri sata ne da da 'spadne' dok ga skroz ne 'iscedi' i dok ne poplavi jadnik, to je bogami nezgodno. Morao sam da ga hladim pod česmom da se malo oporavi, pa mazao nekim kremama da bude spreman i sposoban za sledeću noć... Muka je to, dojadi posle par meseci - napisao je jedan čitalac Monda, ali po komentarima se čini da mu je malo ko poverovao da je rekao istinu.

Komentar koji je sve nasmejao došao je od jednog čitaoca koji je vezu sa nimfomankom uporedio sa nečim najgorim što može da vam se desi u životu!

- Ljudi, bolje grom da vas gađa, no da naletite na nimfomanku. Ne dao Bog nikome - napisao je i pobrao gomilu simpatija.

(Kurir.rs/Mondo)

