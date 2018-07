BIVŠI DEČKO DŽORDŽA MAJKLA TVRDI: On je izvršio samoubistvo, USPELO MU JE IZ PETOG POKUŠAJA! (FOTO)

Nakon godinu i po dana od smrti Džordža Majkla, njegov dečko Fadi Favaz otkrio je da se pevač ubio, i to iz petog pokušaja.

Iako se mesecima spekulisalo šta je uzrok smrti slavnog muškarca, prošle godine su obdukcioni nalazi otkrili da je problem bilo srce. To je potvrdio Daren Salter, jedan od ljudi koji je bio uključen u obdukciju.

"Džordž je preminuo prirodnom smrću zbog srčanih problema i lošeg stanja jetre", rečeno je tada zvanično.

Ipak, pravu pometnju sada je napravio britanski tabloid San, koji je došao do Favazove prepiske putem mejla sa određenim ljudima koje mogu ozbiljno da preusmere dalju istragu smrti pevača. Fadi tvrdi da nije tačno da je njegov partner umro od bolesti srca, već da je izvršio samoubistvo.

"Majkl nije umro prirodnom smrću, već se ubio. To je bio peti pokušaj samoubistva i uspeo mu je. Pre nego što smo ga pronašli, on je već bio mrtav 24 sata", rekao je on i dodao: "Muka mi je i umoran sam od toga da me ljudi pitaju non-stop šta se desilo tog Božića".



Džordž je pre nekoliko godina pričao da je razmišljao u suicidu.



"Moj dečko Anselmo Felepa preminuo je usled izliva krvi u mozak. Nekoliko godina kasnije umrla mi je i majka. Bio sam u crnoj rupi, želeo sam samo da spavam", rekao je Majkl.

Britanski mediji stupili su u kontakt sa PR timom porodice pevača koja je izjavila da ne zna o čemu Fadi priča i da to nije tačno.



Podsetimo, Džordž je pronađen mrtav u svom domu u Oksfordširu 25. decembra 2016. godine, na Božić, kada ga je Favaz pronašao u krevetu. Zbog toksikoloških analiza, pevač je sahranjen tek nakon tri meseca, a njegova porodica Fadiju nije dozvolila da prisustvuje sahrani.

On je nakon smrti partnera nastavio da živi u njegovoj kući u Londonu, koju Majklova porodica želi da proda.

