PREMIJERA KRALJA PETRA PRVOG ISPUNILA SAVA CENTAR DO POSLEDNJEG MESTA! Publika ne krije oduševljenje, GROMOGLASAN APLAUZ pozdravio ekipu filma! (KURIR TV)

Dupke ispunjen Sava centar ogromnim aplauzom pozdravio je ekipu filma "Pralj Petar Prvi" nakon održane premijere.

Dugogodišnji rad i strpljenje glavnog glumca i producenta Lazara Ristovskog se i te kako isplatilo.

"Ono što ja želim i što smo mi želelei kad smo snimali film nije da pravimo sad dokumentarni istorijski film koji će biti eventualno neka istorijska čitanka, pa će sad učiti ljude - znate, e sad Cerska bitka je bila onda, Kolubarska onda, ovde učestvovao ovaj a ovde učestvovao onaj, to neka rade šklole. Mi smo napravili jedan umetnički film koji je iznad toga što je dokumentarsno! On se drtži faktografije i istorije, ali ovo je film koji nije na zemlji. On je iznad zemlje" izjavio je on pred samu prmeijeru u Sava centru.

Filmska ekipa koju je činilo preko 100 glumaca i 7.000 statista snimala je više od šest meseci, sa ukupno 110 snimajućih dana, od 17. marta, na mnogim autentičnim lokacijama i objektima po čitavoj Srbiji - na Staroj planini, u Knjaževcu, Valjevu, Krupnju, Soko-gradu, Beogradu, Somboru, Pančevu, na Kosmaju, u Sremskim Karlovcima, i u Grčkoj na Krfu.

