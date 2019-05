SADA JE NAŠA STRAŽA GOTOVA. MAJKA ZMAJEVA, ODJAVA I KRAJ! Nema više IGRE PRESTOLA: Ovako su se glumci oprostili i RASPLAKALI celu PLANETU (VIDEO)

Igre prestola" je gotova i igra prestola je gotova. I za fanove, i za glumce koji su likove za njih oživeli. Evo kako su se oni oprostili od serije:

DENERIS TJ. EMILIJA KLARK



- Nije bilo lako naći reči za ovu objavu. Toliko toga želim da kažem, ali reči su male u poređenju sa onim što su ova serija i Deni bili za mene. Majka zmajeva je poglavlje koje se proširilo na ceo moj život kao odrasle osobe. Ta žena je uzela moje srce. Znojila sam se pored ognja zmajske vatre, ronila suze za mnoge članove naše porodice koji su nas ostavili prerano i razbijala mozak pokušavajući da Kalisi i sve te neverovatne reči, dela i imena koja su mi dali dostojno ispratim.

- "Igra prestola" me je oblikovala kao ženu, glumicu i ljudsko biće. Samo bih volela da je moj voljeni otac mogao da bude ovde i vidi koliko sam procvetala. Ali vama, dragi, mili, magični fanovi, vama dugujem toliku zahvalnost što ste pažljivo ispratili ovo što smo napravili i to što sam ja uradila sa likom koji je već bio u srcima mnogih, pre nego što sam uskočila u platinastu periku snova. Bez vas, ne bi bilo nas. A sada je naša straža gotova. Majka zmajeva, odjava i kraj.

SANSA STARK TJ. SOFI TARNER

Sansa, hvala ti što si me naučila da budem otporna, hrabra i gde prava snaga leži. Hvala ti što si me naučila da budem osećajna, strpljiva i da se vodim ljubavlju. Odrasla sam sa tobom. Zaljubila sam se u tebe kada sam imala 13 godina i sada... u 23. ostavljem te, ali nikada neću ostaviti ono što si me naučila.

- Seriji i svim neverovatnim ljudima koji su je napravili kažem hvala što ste mi dali najbolje lekcije iz života i glume koje sam ikada mogla da poželim. Bez vas, ne bih bila osoba koja sam danas. Hvala vam što ste mi dali šansu pre toliko godina. I konačno, hvala fanovima. Hvala vam što ste se zaljubili u ove likove, podražavali seriju do samog kraja. To će mi nedostajati više nego bilo šta drugo.

DŽEJMI LANISTER TJ. NIKOLAJ KOSTER VALDAU

- I tako, večeras je poslednja epizoda, poslednje sezone "Igre prestola". Ko će pobediti u igru prestola? - rekao je on u video u onda napravio izraz lica u stilu "ja nemam pojma".

SEM TARLI TJ. DŽON BREDLI

Džon Bredli je podelio sa fanovima raspored smene sa prvog snimanja 2010. godine i napisao da je u nedelji kada je dobio ovaj papir upoznao toliko divnih ljudi koji mu mnogo znače.

- Tada nismo imali predstavu koliko ćemo veliki put reći zajedno. Ne bih menjao ovo iskustvo i ove ljude ni za ceo svet - napisao je on.

Kurir.rs/Telegraf/Foto Printscreen/Instagram

Kurir