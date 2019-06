ZATO I IZGLEDAM KAO HEROINSKI ZAVISNIK! Miloš Biković nikad iskrenije o životu u koferima: Glumac se NIKADA ne žali, ali na licu mu se vidi SVE!

Jedan od naših najangažovanijih glumaca, Miloš Biković, navikao se na "život u koferima". Zbog brojnih poslovnih obaveza on često putuje i iako voli ono što radi, priznaje da je i te kako umoran.

"To brzo izmori, zato što živim u avionu i snimam po nekoliko projekata istovremeno, zato i izgledam kao heroinski zavisnik. I od toga sam umoran. Plus produciram i igram u pozorištu. Ali, ja zaista volim svoj posao, tako da se ne žalim, samo se jednostavno to vidi na licu", ispričao je Miloš, koji trenutno radi na seriji "Južni vetar".

"Izazov je glumiti takvu ulogu (Petar Maraš). S druge strane i nije. Najveći je izazov zapravo doći do takve uloge. A onda kada je već dobijete, radite na njoj kao i na svim prethodnim ulogama. Sada je izazov u odnosu na to kako smo podigli lestvicu u prvom delu, zato sada treba da je nadmašimo", kaže Biković.

Maraš je upleten u kriminalne radnje, zbog čega glumac van svetla kamere pokušava da objasni da on nije dobar primer za današnju omladinu.

"Petar Maraš je vrlo štetan, destruktivan, loš čovek koji je napravio loše izbore i mislim da će se to negde videti u seriji. On će stradati u smislu da on nije srećan čovek", objašnjava on.

Na pitanje da li je on privatno srećan, glumac je diplomatski i u svom maniru ogovorio:

"Privatno se osećam dobro."

U seriji, Petar Maraš završava u zatvoru. Biković je te scene snimao u Zabeli.

"Ne preporučujem nikome pa ni vikend, a kamoli malo duže da ostane tamo", ironično je rekao on.

Inače, u poslednje vreme, glumac se bavi i producentskim poslom, pa priznaje da je tačno da je to teže od glumačkog poziva.

"Vidim da će od ove godine biti malo jednostavnije jer se malo više ulaže u kinematografiju i zbog toga sam srećan. Ova eskalacija rijalitija u poslednjih nekoliko godina i to što se ta forma uvukla u sve je jedna katastrofa na koju niko ne reaguje. Nadam se da ćemo uspeti sa kreativnim sadržajima malo da potisnemo te sadržaje, jer nije istina da to narod traži", smatra Biković i dodaje:

"U rijalitiju stavite gomilu nekih ljudi koji su trebali da idu na ispitivanje. To se radi namerno i tendenciozno kako bi se napravile situacije kojima su ljudi šokirani. To je mnogo jednostavnije nego napraviti dobar film. Za dobar film morate da se i obrazujete, da skupite profesionalan i kvalitetan kadar. Napraviti rijaliti je jednostavnije. Samo treba da uzmete jednog psihijatra i da tražite sve one ljude koji bi na nekom testu ličnosti bili ispod crvene linije."

Kurir.rs/Blic/Foto: Instagram screenshot

Kurir