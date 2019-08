NINA KIRI JE SRPKINJA KOJA SE PROSLAVILA U AMERICI: Glumica je postala planetarno poznata zahvaljujući hit seriji SLUŠKINJINA PRIČA, a evo kakvu čast sada ima u Kanadi! (FOTO)

Iako ima tek dvadeset šest godina, Nina Kiri koja je poreklom srpkinja, uspešno je ustoličila svoje ime u holivudskom svetu glamura! Nakon niza sporadičnih uloga u filmovima, veliku popularnost stekla je u novom megapopularnom televizijskom projektu "Sluškinjina priča."

Naime, mlada glumica rođena je 1992. godine u Beogradu, a kao mala se preselila u Kanadu i završila srednju školu u Vankuveru.

U Kanadi je i započela svoje prve korake u glumi - prvo u školskom pozorištu, a onda je 2007. godine počela i da se profesionalno pojavljuje pred kamerama.

Njeno veliki televizijski debi doživela je 2011. godine u Diznijevom hit filmu "Geek Charming" , a već 2016. godine dobila je primećenu ulogu u filmu "Cleo."

Interesantno je da se tih godina udružila sa srpskinjom Sanjom Živković koja takođe živi u Kanadi, a prema nezvaničnim izvorima Sonja je bila ta koja joj je pomogla da "stane na noge."

Usledile su uloge u horor filmovima: "Let her out", "The haunted house on Kirby road" i "The Heretics".

Uloga u "The Heretics" donela joj je nagradu za najbolju glumicu na "Buffalo Dreams" filmskom festivalu, a najveću popularnost stekla je kada se pojavila u drugoj sezoni serije "Sluškinjina priča".

Kritičari joj predviđaju veliku karijeru, a Nina se nedavno pohvalila pratiocima na Instagramu da će se ove godine pojaviti i na spektakularnom filmskom festivalu u Torontu.

Kurir.rs/Blic/Foto: Printscreen

Kurir