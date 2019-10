PROKLETSVO DŽOKERA PROGANJA GLUMCE: Jedan je PREMINUO, a evo kakve GROZNE stvari se dešavaju drugima! (FOTO)

Film "Džoker" sa Hoakinom Finiksom u glavnoj ulozi ovih dana oduševljava publiku širom sveta.

Iako je reč o filmu koji govori o negativcu iz super-herojskog stripa o Betmenu, posredi je drama koja ima veće umetničke ambicije od sličnih ostvarenja iz prošlosti. Priča prati tragičan život čoveka koji danju radi kao klovn, a noću pokušava da postane stend-ap komičar, zadirući duboko u mračnu psihu nesrećnika, koga će patnja pretvoriti u zlikovca.

A da se fikcija često na zastrašujuć način prepliće sa realnošću svedoči i priča o navodnom "prokletstvu uloge Džokera", koja je pokrenuta posle tragične smrti Hita Ledžera, kome je to bila poslednja rola, u filmu "Mračni vitez" iz 2008.

Iako zvanična verzija kaže da je Ledžer preminuo od predoziranja narkoticima, mnogi veruju da je na austrijalijskom glumcu velikog traga ostavila opsesija ovom ulogom.

Njegov otac Kim predstavio je publici dnevnik, koji stoji pored Oskara, posthumno dodeljenog Hitu za njegovu poslednju ulogu, i u kome se vidi da je inspiraciju pronalazio u liku Malkolma Mekdauela iz Kjubrikove "Paklene pomorandže", kao i da je bio potpuno posvećen svom novom liku.

- Zatvarao se u hotelsku sobu nedeljama. Bio je opsednut likom Džokera. To je bilo tipično za Hita - rekao je njegov otac.

Navodno, Ledžer je pre smrti i stan u kojem je živeo pretvorio u hram posvećen Džokeru, nije mogao da spava, a lekovi nisu pomagali... Ranije, za medije je izjavio da se "plaši uloge, ali da hoće da je učini drugačijom".

- Završio sam u realnosti psihopate, nekoga ko ima jako malu ili nikakvu svest o svojim delima. On je apsolutni sociopata, hladnokrvni masovni ubica klovn, a Kris mi je dao slobodu. To je zabavno, jer nema granica za to šta Džoker može da uradi ili kaže. Ništa ga ne zastrašuje i sve je velika šala - izjavio je svojevremeno Hit Ledžer.

Džek Nikolson, koji je Džokera glumio u legendarnom "Betmenu" Tima Bartona, na vest o Ledžerovoj smrti imao je samo kratak, jeziv komentar: - Pa, upozorio sam ga!

Priču o "prokletstvu Džokera" nastavio je Džared Leto koji je tu ulogu igrao u filmu "Suicide Squad" iz 2016. godine.

Spremajući da glumi psihopatu sa izopačenim smislom za humor, Leto je slične šale počeo da praktikuje i u stvarnosti. Tako je Margo Robi, koja je igrala Džokerovu pomoćnicu Harli Kvin, dobila poštom živog pacova, dok je ostalim glumcima slao iskorišćene kondome i 'pomagala' za analni seks, 'iskorišćene' porno časopise, a jednom, navodno, i mrtvu svinju.

- Bio je Džoker. Stvarno je bio. Nije se igrao ili samo glumio - izjavio je Vil Smit.

