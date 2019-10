ISPLIVALE FOTOGRAFIJE GLUMCA IZ POLICIJSKE STANICE: Zavoleli smo ga kao slatkog Eliota, a sada srlja iz problema u problem! Završio je IZA REŠETAKA (FOTO)

Henri Tomas, glumac koga smo zavoleli kao Eliota u filmu "E.T." Stivena Spilberga"ET" iz 1982. godine, uhapšen je u okrugu Vašington jer je vozio pod dejstvom alkohola.

Glumca koji se proslavio pre 37 godina, a onda se prošle godine se vratio na velika vrata ulogom Hjua Krejna u seriji "The Haunting of Hill House", policija je zaustavila glumca zbog prebrze vožnje, a potom ga odvela u policijsku stanicu na trežnjenje. Henri je juče u pola 10 ujutru pušten iz zatvora.

foto: Profimedia

Inače, Tomas se proslavio u filmskom svetu zahvaljujući ulozi u filmu "E.T.". Bio je nominovan za Zlatni globus i nagrađen je statuom na Najboljeg mladog glumca. Ostatak karijere proveo je u potrazi za boljim ulogama sve dok pre dve godine nije dobio jednu od glavnih u hit seriji "The Haunting of Hill House" reditelja Majka Falnengena.

foto: Profimedia

Kurir.rs/Foto: Profimedia

Kurir