OLIVIJA NJUTN DŽON PRODALA ČUVENI KOŽNJAK DA BI SE LEČILA OD RAKA! Samo mesec dana kasnije, desilo se nešto NEVEROVATNO!

Glumica Olivija Njutn Džon u novembru se "rastala" od svoje voljene kožne jakne iz filma „Briljantin“ koja je obeležila njen lik naivne Sendi, a sada u ormaru opet ima omiljeni odevni predmet.

Naime, kupac koji je na aukciji pre mesec dana kupio kultnu krpicu odlučio je da joj je vrati.

Glumica se već dugi niz godina bori sa rakom koji se ne predaje, a u novrmbru prošle godine opaka bolest se vratila po treći put. Tada je ispričala da ne želi da sazna koliko joj je ostalo i da su joj šanse za izlečenje male. Zbog toga je Olivija početkom novembra odlučila da organizuje aukciju na kojoj će prodavati predmete iz svoje duge karijere kako bi prikupila novac za bolnicu za lečenje od raka. Na aukciji se među 500 odabranih predmeta našla i kultna kožna jakna koju je nosila u filmu „Briljantin“, a njena početna cena bila je 200.000 dolara.

- Uopšte nisam tužna i odvojiću se od tih stvari. To su samo stvari i pokušavam da se ne vezujem za stvari. Zadržaću u sećanju lepe uspomene i fotografije- rekla je Njutn Džon tom prilikom.

Anonimni kupac je razveselio 71-godišnju glumicu s teškom dijagnozom tako što joj je poklonio nazad njenu jaknu i donirao dodatnih 185.000 funti za rad centra za lečenje raka u Australiji koji je otvorila 1992. godine kada su joj prvi put dijagnostikovali rak dojke.

- Jakna ne bi trebalo da bude u ormaru nekog milijardera koji bi se time samo hvalio– rekao joj je kupac prilikom predaje jakne na sastanku u Kaliforniji prošlog vikenda.

Inače, jakna i crne pantalone koje je glumica nosila tokom dueta sa Travoltom u pesmi „You're the one that I want“ prodavali su se posebno dosežući tako dvostruko veću cenu od očekivane.

