PREMINUO TERENS MEKINLI, AUTOR DRAME FRENKI I DŽONI! Dramski pisac umro od komplikacija KORONA VIRUSA

Američki dramski pisac Terens Mekneli, autor drama "Poljubac žene pauka" i "Frenki i Džoni", preminuo je na Floridi u 82. godini od komplikacija izazvanih koronavirusom.

Mekneli, četvorostruki dobitnik nagrade "Toni", imao je rak pluća i živeo je sa hroničnom opstrukcijom pluća.

Preminuo je od komplikacija nastalim usled zaraze virusom korona.

Jedan od najvećih uspeha Mekneli je postigao 1987. godine komadom “Frenki i Džoni” (originalni naslov: Frankie and Johnny at the Claire de Lune), u kome su igrali Keti Bejts i F. Marej Abraham.

Kasnije je Mekneli po tom komadu napisao scenario za čuveni film sa Al Paćinom i Mišel Fajfer u glavnim ulogama i bio nominovan za nagradu "Toni".

kurir.rs/tanjug

