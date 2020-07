SVI DETALJI SUĐENJA I HOROR BRAKA AMBER HERD I DŽONIJA DEPA: Sebe nazivao monstrumom, isekao prst, a to nije sve!

Suđenje po glumčevoj tužbi zbog klevete između Džonija Depa i izdavača jednog časopisa se privodi kraju nakon što su bili izloženi šokantni detalji njegove veze sa bivšom suprugom Amber Herd.

Džoni Dep sve vreme demantuje je da je glumicu Amber Herd zlostavljao u braku, dok ova firma i dalje insistira na tome da je njihov opis glumca bio "tačan i istinit". Ovo su neki od "naluđih momenata" poznatog bivšeg para:

Problem sa defekacijom

Slavni glumac Džoni Dep optužio je svoju bivšu suprugu, glumicu Amber Herd, da je namerno izvršila nuždu u njihovom bračnom krevetu. Naime, Džoni Dep tvrdi da je Amber Herd to učinila iz ogorčenosti, i to iz pomalo bizarnog razloga - jer je zakasnio dva sata na njen 30. rođendan. Amber je tvrdila da je za to kriv njihov pas Bu. Kućna pomoćnica nekadašnjeg para izjavila je da je otkrila izmet na čaršavima nakon što je Džoni Dep, posle svađe, izjurio iz kuće u Los Anđelesu.

Glasine o Kejt Mos

Amber Herd tvrdi da je čula glasine kako je Dep svoju bivšu devojku, Kejt Mos, gurnuo niz stepenice. Glumica je izjavila kako je ona gurnula Depa kako bi odbranila svoju sestru za koju je mislila da će je Dep gurnuti niz stepenice. Naime, ona je tvrdila kako je bila uverena da će on to da uradi. Advokati Džonija Depa su, pak, optužili glumicu da je sve to izmislila.

Otkinut prst

Glumac je tužio izdavačku kuću zbog članka iz 2018. godine u kome je pisalo da je nasilan i da zlostavlja bivšu suprugu Amber Herd. Na preliminarnom saslušanju u sredu, iz izdavačke kuće su rekli da se glumac sam povredio u "epizodi s alkoholom, drogom i besom prema gospođi Herd", 2015. godine. Ali Dep tvrdi da mu je prst polomljen jer je Herd navodno bacila staklenu flašu na njega.

Pogrdni nadimci zbog ljubomore

Glumica je otkrila da je Dep bio izuzetno ljubomoran na njene kolege sa kojima se pojavljivala u filmovima i da je nju optuživao da oni pokušavaju da spavaju sa njom ili da su već spavali. Sudija je pitala Heard da li je ikada bila "nasilna" sa Depom, na šta je glumica odgovorila da nije, dodajući da ju je on dovodio u situacije u kojima se suočila sa "nezamislivim frustracijama i poteškoćama, koje su često bile opasne po život".

Alterego Monstrum

Amber Herd tvrdi da je Džon Dep bio nasilan i da su oboje njegov alter ego zvali Monstrum (the Monster). U izjavi tokom svedočenja izjavila je kako su se zajedno obraćali njegovom alter egu. Dep je negirao da je bio nasilan prema glumici pričajući da je sebe nazivao čudovištem u nameri da je smiri, na sudu je rekao da je čudovište bilo nešto čime je njegova bivša bila opsednuta. Amber je na suđenju rekla da ju je Džoni, čudovište, umalo ubilo, ali da ga je volela. Na sudu je izneto i da je Dep koristio reč “čudovište“ u jednom mejlu upućenom muzičaru Eltonu Džonu u kojem je rekao da bi ga čudovište progutalo da nije bilo njega (Eltona Džona).

Pas koji je probao kanabis

Na visokom sudu se spomenulo to i da je jokširski terijer ovog para, Bu, jednom pojeo kanabis sa poda koji je ispao Depu. Na sudu je rečeno da je par imao još jednog jokširskog terijera pod imenom Pistol kojeg je, glumac, navodno izbacio kroz prozor. Dep, pak, tvrdi da je to notorna laž.

Ćerki od 13 godina davao drogu

Među brojnim šokantnim izjavama koje smo imali priliku da čujemo našla se i jedna o Džonijevim roditeljskim metodama. Dep je, naime, priznao da je ćerki Lili-Rouz, danas uspešnoj manekenki, davao marihuanu kad je imala 13 godina, verujući da je to odgovorno roditeljstvo. On je pričao o tome kako je tokom braka s Amber pušio dosta marihuane jer mu je ona pomagala da se reši anksioznosti i problema sa spavanjem.

U sve upletena i glumičina sestra

Amber Herd je na Višem sudu u Londonu ponovo govorila o nasilju koje je trpela od Džonija Depa, a sada se oglasila i njena sestra. Naime, Vitni Henrikez je pozvana posle Amber da da svoj iskaz kao svedok, a ona je opisala strašnu svađu koja se dogodila između njih 2015. godine u Australiji. Sestra je istakla da nije bila u kući, ali je videla fotografije gde sve izgleda kao u horor filmu.

"U nekom trenutku je isekao prst i po zidu pisao krvlju", zaključila je ona.

Kako se bližila treća nedelja suđenja, pravni tim Džonija Depa rekao je sudu da mu je poslan video snimak anonimnog izvora“za koji su rekli da je Amber Heard napala njenu sestru. Njegovi advokati su rekli da je video snimak poslat večeri posle dana u kojem je gđa Henrikuez dala dokaze da je sestra nikada nije napala.

Spaliću je i zakopati

U februaru ove godine isplivale su i sms poruke koje je novinarka Emili Smit, objavila, a koje su šokirale javnost.

"Idemo da spalimo Amber, idemo da je utopimo pre nego što je zapalimo!", napisao je, navodno, Dep navodeći da će je ujedno i silovati i mučiti da se uvere da je mrtva. Tu je poruku Dep, navodno, poslao još 2013. godine dok su bili u braku.

Na suđenju je pročitan i niz poruka iz 2014. u kojima piše da je Dep Amber udarao i bacao čizmu na nju pre nego što se onesvestio usled korišćenja opijata. Te poruke je, navodno, takođe slao pomenutom prijatelju.

Depovi advokati tvrde da je sve izmišljeno.

Inače, Džoni Dep od bivše traži odštetu od 50.000.000 dolara zbog kaljanja časti i ugleda i svih optužbi za koje kaže da su neosnovane. Par je bio u braku od 2015. do 2017.

