DARKO BAJIĆ: Smrt Gorana Paskaljevića je veliki gubitak za srpsku, evropsku i svetsku kulturu!

Svečanom ceremonijom u Narodnom pozorištu Leskovac, sinoć je otvoren 13. Leskovački internacionalni festival filmske režije LIFFE koji će se održati do 29. septembra na nekoliko lokacija u Leskovcu i onlajn.

Publika će narednih dana moći da pogleda i filma „Uprkos magli” Gorana Paskaljevića, reditelja i ovogodišnjeg laureata nagrade „Živojin Žika Pavlović” koji je sinoć preminuo.

Povodom smrti čuvenog reditelja, umetnički direktor LIFFE- Darko Bajić je na današnjoj konferenciji za medije istakao da je to izuzetan gubitak za sve:

„To je velika tragedija i za srpsku, evropsku, ali i za svetsku kulturu. To je tragedija i za nas koji smo ga poznavali i izuzetno poštovali. On mi je bio prijatelj i ja sam želeo da mu posvetim jučerašnju premijeru. To sam saopštio publici i umesto minuta ćutanja, on je dobio aplauz koji je dugo trajao i koji je predstavljao zahvalnost publike na svim filmovima koje je Goran napravio za nas, a kojih se svi rado sećamo.“

