BILI SMO NESREĆNI I UPLAŠENI, URLAO JE NA NAS IZ SVEG GLASA! Jezive priče iz Mikine ŠKOLE PAKLA, glumci pružili podršku Mileni!

Glumica Milena Radulović javno istupila sa tvrdnjama da ju je, dok je još bila maloletna, silovao nastavnik glume Miroslav Mika Aleksić, a potom su se javile i druge žrtve koje su prošle kroz sličnu ili istu situaciju.

Mnoge poznate ličnosti pružile su podršku Mileni, kao i ostalim Aleksićevim žrtvama. Potom su se oglasili i drugi ućenici koji su išli u njegovu školu glume.

Rediteljka Maja Maletković je objavila da se u Mikinoj školi glume suočavala sa neprijatnim intimnim pitanjima, na koje je, kao i ostale devojčice iz grupe, morala da daje iskrene odgovore svom tadašnjem učitelju.

- Danas je Beograd jedno lepše i sigurnije mesto, jer je od danas jedan beskrajno opasan čovek priveden i čeka suđenje. Taj psihopata, pedofil i s*ksualni predator nam je svima, devojčicama, koje smo išle u "grupu", normalizovao objektivizaciju naših tela kao "datost" života, i znam da ne govorim samo u svoje ime kada kažem da su bile potrebne godine da se repozicioniram u sebi po pitanju moje seksualnosti i ličnih granica vezanih za njih - napisala je Maja Maletković na početku na svom Instagram profilu.

- Pitanja poput "da li se j****a" i "kako najviše volimo da se j****o" nisu bila retkost. Dok kao dete proživljavaš takve stvari, da bi preživeo nemaš izbora nego da potisneš ili normalizuješ to što ti se dešava, jer on je sebe u sistemu u kojem smo bili postavio kao dogmu. Dalje, ne samo devojkama, već svima, normalizovao je autoritativno-zlostavljačku ulogu "vođe", normalizovao indoktrinacioni, psihološko-emotivno-zlostavljački modus komunikacije kao jedini validan tokom časova (slanje na umivanje ako kažeš nešto s čime se ne skaže, ili ne uradiš zadatak npr). Finalno, prepametne devojke i žene koje su kroz nasilje i silovanja prolazile nisu same i vrlo pametno i taktički su kroz vreme pripremale slučaj da bi jednom za svagda stale na put tom psihopati - navela je Maja.

Bane Jevitć, srpski glumac, koji je išao u školu kod Miše Aleksića, pružio je reči podrške.

- Ukratko, moja podrška Mileni. Možda je i moguće. Ja sam bio kod Mike u grupi, pritom sam bio dečak, i nisam mojima prvo smeo, a onda hteo da kažem koja su tamo pravila i koliko sam nesrećan. Deci se ne veruje. Roditelji u velikom broju ne poznaju svoju decu. Plus to su frigilne godine kad misliš da tako mora. Ko je kod kuće dobro prošao kad ocrni učitelja? Niko. Naročito kad je učitelj najpoznatiji u gradu. Ja sam pobegao odande zahvaljujući samo mojoj prpošnosti koju sam uzgajao, ali ne smem da zamislim koliko je tokom decenija izmučene dece odande otišlo.

Jelena Đurović, filmska kritičarka kaže da je kod Mike Aleksića postajala je doza straha, sadističnog ponašanja i pristupa koji nije bio normalan.

- Njegovu školu, koja je tada bila u sklopu Radio Beogada, pohađala sam pre 40 godina, između svoje sedme i devete godine. Uvek su izdavajana deca na koje je često vikao i svašta im govorio, dok su, s druge strane, deca javnih ličnosti i državnih funkcionera bila pošteđena ma šta uradila - kaže Jelena Đurović.

Nije htela da trpi Mikino "treniranje strogoće" i "njegovo urlanje".

- Više se i ne sećam šta je bio povod, verovatno neka banalnost, kada mi je rekao da ustanem i počeo da urla. Onda mi je rekao da odem da se umijem, ja sam pokupila stvari i izašla, više se nikada nisam vratila. Nisam želela da budem glumica, a neka druga deca su to trpela jer je u to vreme to bila jedina akademija na kojoj se učila gluma i nisu imali izbora ako su želeli da im gluma bude put - ispričala je Jelena za Blic.

Glumica Đurđina Radić, koja je na časove glume kod Aleksića išla skoro sedam godina, kaže da nije ni slutila šta se dešavalo u tim prostorijama.

- Malo je reći da sam i dalje potpuno šokirana i da i dalje ne mogu da shvatim kako se to dešavalo ispred našeg nosa. Kod Mike sam išla sedam godina, sporadično doduše, jer nekad nismo imali novca za te časove. A i realno, veoma je upitno koliko je kvalitetno utrošeno vreme da posle škole plaćaš 60 evra da ti neko govori da si glup, da si debil, da si debeo, i lenj i pritom da urla ko iz mozga dok ti sve to govori. Sve je to naravno lepo upakovano, "to je vrhunska pedagogija i Mikin metod". Ali kao mali nemaš pojma. Hoćeš da roditelji budu srećni. Svi su ponosni jer si izabran kod Mike, Mikino dete, kao da je božija svetlost na tebe pala - navela je Đurđina Radić.

