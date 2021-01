ALEKSANDRA ŠANDOR BILA JE NA AUDICIJI KOD MIKE ALEKSIĆA: Doživela zlostavljanje, pa progovorila o TRAUMAMA (KURIR TELEVIZIJA)

Aleksandra Šandor iz fondacije Tijana Jurić dala je svoje viđenje na slučaj Mike Aleksića.

- Ja sam kao dete bila na jednoj audiciji koju nisam prošla kod njega čega sam se prisetila kad se ovo sve izdešavalo. Ovo sve što se govori je dobro jer konačno izlazi sve na videlo, dobro je za društvo, kako bi mi svi počeli šire da razmišljamo.

foto: Adria Media TV

Aleksandra je u emisiji “Redakcija” rekla i da nismo svesni ni kakve posledice ostaju nakon zlostavljanja, ali da nismo.

- Sve se to dešavalo i ranije, da se razumemo, to nije ništa novo, samo se to tada nije tako govorilo. Mi smo konačno sada postali slobodniji i počeli da govorimo na teme, o kojima ranije nismo govorili. Iz moje lične perspektive, koliko god da ovo nije dobro, mislim da će sada izaći i druge priče. Na neki način stajemo na put svemu. Ovo je vrlo važno, da se ogradimo da je ovo samo priča o poznatima. Ja sam neko ko nije iz sveta poznatih, pa eto bila sam žrtva. To je nažalost prisutno u svim oblastima i toga je bilo oduvek. Ja sam dete koje je odraslo u sportu i nažalost naslušala sam se godinama kasnije od prijateljica da su upravo imale takva iskustva. Nismo ni svesni šta trauma može da prouzrokuje, sada je samo na pojedincu kako će se sa tim izboriti I da li će ikada žrtva biti spremna da kaže - jasna je Aleksandra.

OVDE MOŽETE GLEDATI KURIR TV UŽIVO

Kurir