ČUDNO JE KAD VAM SVI GLEDAJU GOLU ZADNJICU! Glumac progovorio o INTIMNIM SCENAMA koje je snimio sa 8 godina starijom koleginicom!

Glumac Uroš Jovčić progovorio je o snimanju intimnih scena, te je istakao da je muškarcima lakše da imaju takve kadrove.

Naime, on je objasnio da nije imao puno takvih iskustva, ali se osvrnuo na scenu koju je imao u prvom filmu koji je snimao. Partnerka mu je tada bila osam godina starija koleginica, glumica Jana Milić Ilić.

foto: Damir Dervišagić

- Ne mogu da kažem da sam ih imao puno. Realno nisam! Mada u mom prvom filmu koji sam snimio, ja sam imao intimnu scenu sa mojom dragom koleginicom Janom Milić. Pritom ta scena je u čitavom filmu meni bila najteža za snimati, jer nekako čudan je osećaj. Svi sad misle, a šta muškarac si, boli te uvo, sad se kao skineš, lažno to kao nešto, fiskultura, i to je to. Međutim, to nije baš tako. I sad, znate, čudno je da svi ti ljudi sa vama gledaju golu zadnjicu, što se kaže. Ono krupno baš, tu. Ovako. Tako da, bilo je po malo čudno, ali je Jana bila veliki profesionalac i velika carica - rekao je Uroš.

Glumac je nedavno verio svoju izabranicu Dženifer Martin, a sada je priznao da ni sam tom prilikom nije mogao da zadrži suze.

- Dženi, moja verenica, draga, divna, čarobna! Što kažu, ljubav mog života. Ne znam šta drugo više da kažem? Da, eto, volimo se, zajedno smo, venčaćemo se. Imaćemo malu decu koji će biti malo crni, malo beli. Dogovorili smo se da kad se to desi, da ona okači tu sliku, jer ja nemam društvene mreže. Bilo je jako emotivno, plakala je ona, ali ni ja nisam bio suvih očiju. Jedva sam uspeo da izgovorim sve ono što sam hteo da kažem, pre nego što sam kleknuo. Tako da, bilo je emotivno, bilo je lepo! Nekako se čovek posle toga oseća fino, ali ti opet padne kamen sa srca, jer si uradio neku veliku stvar. I sad kao čekaš to venčanje, više nisi mali, odrastaš… Tako da, dobro je! Za sad je okej, videćemo. I dalje me vozi ta euforija, kao verenici, ovo ono - rekao je glumac.

Kurir.rs/I.B/Mondo

