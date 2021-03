ŠTULIĆ SE DECENIJAMA SE BORI ZA AUTORSKA PRAVA! OPTUŽIO SOKOJ: Naneli ste mi neizmernu ŠTETU! Duguju mu 39.000.000 € I KAMATU!

Frontmen grupe "Azre" Branimir Štulić (67), već decenijama vodi bitku za svoja autorska prava i ovim povodom se oglasio na svom Jutjubu.

Muzičar je napisao svoje nezadovoljstvo, obratio se "Sokoju", koji mu je, kako tvrdi, naneo neizmernu štetu.

Štulić je priložio i faksimil pisma koje mu je "Sokoj" uputio u septembru 1981, u kom navode da prihvataju njegov otkaz za zaštitu autorskih prava preko njihove organizacije, te da zaštita prestaje zaključno sa 31. decembrom te godine.

foto: Printscreen/Youtube/PETROVICPETAR

"Ja sam po tadašnjim zakonima morao ući u 'Sokoj' da bih dobijao svoje autorske i ine prinadležnosti, međutim, one nisu stizale. Na moj upit zašto, odgovoreno mi je da vaša firma prelazi na kompjutere od 1974. i da zbog toga niste u stanju da isplaćujete honorare (ali ste i te kako sposobni da ubirate dotične, dapače, vaš prelazak na kompjutere je potrajao sve do rata, punih 17 godina. Zbog toga sam odmah, pre 40 leta, raskinuo svaku saradnju sa vama, ali čak i tako ste (po istom obrascu) još polagali pravo na ubiranje mojih honorara sve do isteka te kalendarske godine (znajući da ih nećete nikada isplatiti). Štaviše, toliko vam se osladilo da mi ne silazite sa nežnika sve do današnjeg dana", naveo je.

Muzičar tvrdi da od "Sokoja" nije primio ni dinara ikada. Navodi da su oni za drugu polovinu 1980. ubrali barem 50.000 nemačkih maraka samo od "Jugotona", na ime njegovih autorskih honorara koje nikad nije video, a 1981. kudikamo više:

foto: Printrscreen

"Međutim, vi niste prestali sa ubiranjem mojih prihoda ni po isteku 1981, već ste produžili sve do 1994, kad ste me u zamenu za hrvatsku 'Oluju' predali ZAMP. Tu ste me svake godine oštetili za 1.000.000 evra, jer iako ste znali da ja nemam ništa sa vama, opet do rata je na svakom nosaču zvuka stajalo 'Sokoj' i, naravno, moji radio-difuzni prihodi su se slivali u vaše kofere. Ipak, to ne znači da vam matematika ne ide od ruke, naprotiv, i sami ćete lako izračunati koliko tih 13 godina po milion evra iznosi, plus kamata. A neću vam oprostiti ni tih godinu i po, 1980. i 1981. To je što se tiče glavnice iz Jugoslavije. A za ove druge potonje grehe, koji se očigledno protežu od 1994. sve do današnjih dana, još 26.000, naravno sa kamatama, dok bezočnost vašeg 'poslovanja' nema cenu, pa ću je otpisati", zaključio je.

Kurir.rs/K.Đ.

