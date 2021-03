POSLEDNJI POZDRAV: Sanja Ilić biće sahranjen na Novom groblju, poznat je i datum

Muzičar Sanja Ilić, koji je preminuo u nedelju, 7. marta, biće sahranjen u petak, 12. marta, na Novom groblju u Beogradu

Aleksandar Sanja Ilić na večni počinak biće ispraćen u 12.30 časova.

Sanja Ilić preminuo je, podsetimo, u Zemunskoj bolnici, od posledica korona virusa.

foto: Zorana Jevtić

Podsetimo, Sanjin brat Dragan Ilić istakao je da se loše oseća i da pije lekove za smirenje.

"Ne stižem ni da sredim svoje misli zbog svih formalnosti i obaveza oko sahrane. Imam veliki dug prema bratu, a nažalost, zbog pandemije korona virusa ne mogu da ga ispratim na način na koji on to zaslužuje. Sahranićemo ga u krugu porodice zbog epidemioloških mera, iako je on zaslužio veliki i dostojanstveni ispraćaj", rekao je on.

Bonus video:

00:40 SAHRANA BORE DRLJAČE: Estrada došla da isprati pevača na VEČNI POČINAK, sinovi neutešni (KURIR TV)

Kurir.rs/K.Đ/Blic

Kurir