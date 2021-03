LEČIĆ NE BI ŽIV IZAŠAO ODAVDE! Meštani rodnog sela Danijele Štajnfeld ZGROŽENI: Znamo je od malena, POBEGLA je od SRAMOTE!

Glumica Danijela Štajnfeld otkrila je u Višem tužilaštvu da je misteriozni moćnik iz filmske industrije, za kojeg je tvrdila da ju je silovao, glumac Branislav Lečić.

Meštani sela u kome je Danijela odrasla, Ruski Krstur kod Kule, zgroženi su razvojem situacije i njenom pričom kroz šta je prošla, tvrdeći da kada bi se Lečić sada pojavio u njihovom mestu, ne bi izašao živ. Prijateljica, komšinica i saradnica Danijeline porodice, koja je insistirala da joj ne objavimo ime, ispričala je za 24sedam kakve su reakcije stanovnika, ali i kada su glumicu i njene roditelje poslednji put videli.

– Poznajem Danijelu i njene roditelje, radila sam sa njenom majkom Marijom u kombinatu, bila mi je direktor. Njen otac Mihajlo je, takođe, bio direktor hladnjače u Ruskom Krsturu. Oni su jako fini ljudi, a njihove ćerke divne i poštene devojke. Danijela otkako je otišla na školovanje retko je dolazila, a kad je iznela priču u javnost jednostavno je nestala, pobegla. Znala je da neće moći ovde u Krstur da se vrati jer je malo mesto. Majka pripada Rusinima, a otac joj je Jevrejin. Njena majka je studirala u Subotici i tamo se upoznala sa ocem, pa je Mihajlo došao da živi ovde. Danijela kako je postala poznata, nama u mestu je to bio veliki ponos, što je neko iz rusinskog mesta postigao tako veliki uspeh – objašnjava poznanica porodice Štajnfeld.

Ona kaže da se ime Danijelinog silovatelja nikad nije pominjalo u selu, niti spekulisalo o kome je reč, već da se samo znalo da je „na visokoj funkciji”.

– Ona se plašila za roditelje, a možda je bila i ucenjivana, to ne znam. Majka je, zatim, otputovala kod druge ćerke, mislim u Izrael. Oni stanuju dve ulice od mene, a imaju i stan u Novom Sadu, a ovde imaju kuću. Majka se posle vratila, a njen otac ima jako veliku rodbinu po Izraelu pa i tamo odlaze. Danijelini roditelji su nestali na neko vreme posle svega toga, jer u malom selu kao što je naše se sve zna. To je veliki udarac bio za nju. Kad je izjavila da je to Lečić, iznenađenje je bilo isto kao i kada smo čuli za Miku Aleksića. Da je mom detetu tako nešto neko uradio, ja bih mu glavu otkinula. Čuvaš dete da ti ga neko iskoristi posle – besno kaže meštanka rodnog mesta glumice. S njom smo popričali i o životu Štajnfeldove, kao i to da li su je viđali nekad sa dečkom.

– Nije imala dečka, samo dečije simpatije, ali ozbiljno nešto nije. Jako se posvetila glumi i davala je sebe potpuno. Znam je od njene prve godine kako je rasla, a sad je odjednom nestala, a do skoro se nije znalo ni zašto. Sigurno je pobegla od sramote. Dok joj se to nije desilo, bila je jako vesela – tvrdi naša sagovornica, a zatim je razgovor otišao na drugu stranu. Podstaknuta Danijelinim tvrdnjama, meštanka Krstura se najednom razbesnela.

– Mogu vam reći, da se Lečić pojavi sad u centru Ruskog Krstura, ne bi izašao živ! Kamenovali bi ga, ne bi ništa ostalo od njega – zaključila je poznanica.

