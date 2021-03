HAJLI BIBER OTKRILA ZAŠTO JE ISKLJUČILA KOMENTARE NA INSTAGRAMU: Ljudi su me terorisali na mrežama nakon venčanja!

Internet zna da bude lepa stvar, no mnogi ga često koriste pogrešno, te neretko ostavljaju ružne komentare bez razloga.

Popularno nazvanim "trolovima" rešila je da stane na put manekenka Hajli Biber, supruga pevača Džastina Bibera.

Manekenka je u novom intervjuu ispričala kako je podnela komentare koji su joj stizali, a koje je počela da dobija tek kad je izašla iz anonimnosti - udajom za Džastina.

- Kada smo se tek venčali, sve što sam htela, bilo je da se sakrijem. Nisam želela da se svi bave mnome. Imala sam utisak da su sve oči uprte u mene - rekla je u intervjuu za magazin El.

"Trolovanje" i loši komentari kulminirali su prošle godine, kada je odlučila da ugasi opciju komentarisanja - bar za javnost. Sada ispod fotografije mogu da joj pišu samo ljudi koje ona prati.

- Sećam se da mi je neko rekao da ću izgubiti doseg mojih objava na Instagramu ukoliko ugasim komentare. Odmah sam rekla da me je briga za to. Ljudi su me terorisali, bilo me je briga za doseg - objasnila je ona.

Inače, Hajli na Instagramu prati 32 miliona ljudi, a pored reklamiranja kampanja u kojima je, platformu koristi i za promociju izbora i obrazovanja mladih.

